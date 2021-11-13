Работники «Скорой помощи» Жанаозена могут не выйти на работу

- На сегодня работают полные 10 бригад дневной смены. Если это будет продолжаться, то до вечера мы прекратим свою работу. Надеюсь на понимание жителей Жанаозена, ведь у каждого из нас есть семья, которую надо кормить и содержать, - говорится в видеообращении.

Видеообращение персонала «Скорой помощи» Жанаозена появилось в сети сегодня, 13 ноября. Выступающие предупреждают население о возможном прекращении своей работы. Ситуация сложилась таким образом, потому что им не повышают заработную плату и не увеличивают число бригад.Lada.kz ожидает комментарий от областного управления здравоохранения.Ранее с видеообращением к своему руководителю и акиму области Нурлану Ногаеву обратились сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи в Актау.Для решения данного вопроса в Актау прибыла рабочая группа из Министерства здравоохранения РК.