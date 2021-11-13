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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 789

Работники «Скорой помощи» Жанаозена могут не выйти на работу

Работники скорой помощи Жанаозена предупредили об этом местных жителей.

Кадр видео
Видеообращение персонала «Скорой помощи» Жанаозена появилось в сети сегодня, 13 ноября. Выступающие предупреждают население о возможном прекращении своей работы. Ситуация сложилась таким образом, потому что им не повышают заработную плату и не увеличивают число бригад.

- На сегодня работают полные 10 бригад дневной смены. Если это будет продолжаться, то до вечера мы прекратим свою работу. Надеюсь на понимание жителей Жанаозена, ведь у каждого из нас есть семья, которую надо кормить и содержать, - говорится в видеообращении.


Lada.kz ожидает комментарий от областного управления здравоохранения.

Ранее с видеообращением к своему руководителю и акиму области Нурлану Ногаеву обратились сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи в Актау.

Для решения данного вопроса в Актау прибыла рабочая группа из Министерства здравоохранения РК.




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