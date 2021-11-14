Что происходит с пластиковыми тюльпанами за 15 миллионов тенге

- Получили недостающий материал и продолжаем работы. Были получены комментарии касательно угла наклона поля, и принято решение его изменить. В результате данного решения изменится конструкция поля, и оно станет выше. За счёт его поднятия оставался вопрос по задней части со стороны парка. Добавим к нему функционал, и задняя часть будет работать как независимое светодиодное поле. Работы планируем закончить в течение 10 дней при условии, что не будет форс-мажоров и перебоев с поставкой материалов. Просим жителей города отнестись с пониманием к данным работам, - объяснили в ТОО «Clover media group».

Жители Актау начали сообщать сегодня, 14 ноября, о начале демонтажа пластиковых тюльпанов на площади «Ынтымак».Журналист Lada.kz побывал на месте и получил комментарий подрядной организации ТОО «Clover media group», которая занималась установкой тюльпанов.В компании сообщили, что на данный момент производятся работы в рамках контракта по установке цветочного поля.На время работ территорию огородят.Напомним, в Актау напротив областного акимата установили искусственные тюльпаны.Искусственные цветы вызвали бурю негодования от жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Тогда автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся тюльпаны, которые должны были транслировать слова.Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.Позже стала известна смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».