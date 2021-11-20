В злополучном подъезде 9 микрорайона снова справили нужду

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Уже третий неизвестный справил свою нужду в доме №20 9 микрорайона. Молодой человек поднялся на третий этаж. Запись была сделана вечером 19 ноября в 18:20.
Как сказал владелец камеры видеонаблюдения, входной двери в галерейном доме нет.
В полиции по данному факту сообщили, что правонарушитель разыскивается.
Напомним, это уже не первый инцидент, который произошёл в данном подъезде. В августе этого года камера уже сняла справляющего нужду мужчину. Разыскать нарушителя в тот раз не удалось.
В ночь на 6 ноября камера наблюдения также запечатлела молодого человека, который справил нужду. Нарушитель остался безнаказанным.
Как сказал владелец камеры видеонаблюдения, входной двери в галерейном доме нет.
В полиции по данному факту сообщили, что правонарушитель разыскивается.
Напомним, это уже не первый инцидент, который произошёл в данном подъезде. В августе этого года камера уже сняла справляющего нужду мужчину. Разыскать нарушителя в тот раз не удалось.
В ночь на 6 ноября камера наблюдения также запечатлела молодого человека, который справил нужду. Нарушитель остался безнаказанным.