В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы

Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 25 ноября, в Актау состоялось торжественное открытие нового памятника политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы.
Согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге. Организатором тендера выступало коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».
В ходе благоустройства ранее установленный памятник демонтировали и установили новый. Также установили стелы с именами репрессированных, заменили брусчатку. На прилегающей территории установили новые лавочки и урны.
Тобанияз Алниязулы - первый председатель Адаевского ревкома, политический деятель, родился на Мангышлаке в 1875 году. В 1929 - 1930 годах являлся лидером адаевского восстания. За политику, направленную против власти, был приговорён к расстрелу. Потомки Тобанияза Алниязулы - его правнуки - до сих пор живут в Мангистау.
Напомним, первый памятник Тобаниязу Алниязову был установлен в 1995 году в Актау.
Ранее сообщалось, чиновники решили обновить памятник политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы, который расположен в 12 микрорайоне.
Согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге. Организатором тендера выступало коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».
В ходе благоустройства ранее установленный памятник демонтировали и установили новый. Также установили стелы с именами репрессированных, заменили брусчатку. На прилегающей территории установили новые лавочки и урны.
Тобанияз Алниязулы - первый председатель Адаевского ревкома, политический деятель, родился на Мангышлаке в 1875 году. В 1929 - 1930 годах являлся лидером адаевского восстания. За политику, направленную против власти, был приговорён к расстрелу. Потомки Тобанияза Алниязулы - его правнуки - до сих пор живут в Мангистау.
Напомним, первый памятник Тобаниязу Алниязову был установлен в 1995 году в Актау.
Ранее сообщалось, чиновники решили обновить памятник политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы, который расположен в 12 микрорайоне.