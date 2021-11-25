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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 1257

В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы

Торжественное открытие нового памятника политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы, установленного в 12 микрорайоне, состоялось сегодня, 25 ноября 2021 года.

Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 25 ноября, в Актау состоялось торжественное открытие нового памятника политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы.

Согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, обновление памятника городским властям обошлось в 65 313 642 тенге. Организатором тендера выступало коммунальное государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».

В ходе благоустройства ранее установленный памятник демонтировали и установили новый. Также установили стелы с именами репрессированных, заменили брусчатку. На прилегающей территории установили новые лавочки и урны.

В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы


В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы


В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы


В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы



В Актау установили новый памятник Тобаниязу Алниязулы


Тобанияз Алниязулы - первый председатель Адаевского ревкома, политический деятель, родился на Мангышлаке в 1875 году. В 1929 - 1930 годах являлся лидером адаевского восстания. За политику, направленную против власти, был приговорён к расстрелу. Потомки Тобанияза Алниязулы - его правнуки - до сих пор живут в Мангистау.

Напомним, первый памятник Тобаниязу Алниязову был установлен в 1995 году в Актау.

Ранее сообщалось, чиновники решили обновить памятник политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы, который расположен в 12 микрорайоне.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:19
Это была очень острая необходимость.оччень...65 лямов...абалдеть...в городе все проблемы решены.осталось все памятники обновить и заживем как в Эмиратах lol
 
 

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