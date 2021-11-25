Нурлан Ногаев: Средняя зарплата в Мангистау составляет 350 тысяч тенге

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Сегодня, 25 ноября, на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал про средний размер заработной платы в регионе.
По данным Нурлана Ногаева, средняя заработная плата в области составляет 350 тысяч тенге.
- Это выше, чем среднереспубликанская. Традиционно нефтегазовая отрасль получает достаточно отличную от других отраслей заработную плату, в связи с этим вот такие показатели у нас, - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции СЦК.
По данным Нурлана Ногаева, средняя заработная плата в области составляет 350 тысяч тенге.
- Это выше, чем среднереспубликанская. Традиционно нефтегазовая отрасль получает достаточно отличную от других отраслей заработную плату, в связи с этим вот такие показатели у нас, - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции СЦК.