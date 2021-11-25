«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.73 KZT
  • €1 = 481.6 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 803

Нурлан Ногаев: Средняя зарплата в Мангистау составляет 350 тысяч тенге

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев озвучил средний размер заработной платы в регионе, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Сегодня, 25 ноября, на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал про средний размер заработной платы в регионе.

По данным Нурлана Ногаева, средняя заработная плата в области составляет 350 тысяч тенге.

- Это выше, чем среднереспубликанская. Традиционно нефтегазовая отрасль получает достаточно отличную от других отраслей заработную плату, в связи с этим вот такие показатели у нас, - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции СЦК.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:01
350?!! Да ладно!! Одних нефтяников, наверное, считали. Других профессий и работ у нас в Мангистау нет, а также городов и сёл.
На мой взгляд, более верно будет звучать цифра в районе 120-150 тысяч, плюс-минус
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:35
Стесняюсь спросить, разницу между офиц зп и средней кто будет доплачивать, а? Наш акимчик?
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 618965450
  • Кинст
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 17:19
Ты гонишь батенька ! Родители походу не учили , что врать не хорошо.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика