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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 1222

Парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке

Местный акимат хочет передать городской парк в доверительное управление.

Фото из архива lada.kz
Парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке для передачи в доверительное управление без права выкупа.

Гарантийный взнос составит 15 611 118,14 тенге.

Парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке


Приём заявок пройдёт до 7 декабря 2021 года. Начало торгов назначено на этот же день.

Стоит отметить, что передача в доверительное управление допускается единственному участнику торгов.

По тендерным условиям, доверительный управляющий должен не позднее чем через 80 календарных дней со дня заключения договора разработать и согласовать с чиновниками единую концепцию парка, эскизный проект, либо иной документ в рамках законодательства РК.

Парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке


Для обустройства территории парка будет необходимо предусмотреть и в последующем за свой счёт осуществить посадку не менее 1500 штук лиственных деревьев, 1000 штук хвойных деревьев, 60 тысяч кустарников, также дополнительно посадить цветы по территории парка до 2027 года (до 15 мая ежегодно - 300 штук лиственных деревьев, 200 штук - хвойных деревьев, 12 тысяч кустарников).

Парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке


Кроме этого, требуется установить автоматизированную систему полива по всему парку до 15 мая 2022 года, осветить парадный вход и установить надпись «Акбота», логотипы «Visit Mangystau» и «Акбота».

В конкурсные условия входит установка пандусов, постов охраны, широкоугольных камер видеонаблюдения по всему парку с подключением к системе полиции.

Также нужно установить беговую и пешеходную дорожки по периметру парка, декоративные теневые навесы, беседки с теневым навесом, скамейки, урны, парковые фонари, три круглогодичных санитарно-гигиенических узла.

Доверительный управляющий должен предусмотреть автомобильную парковку со светоотражающей парковочной и дорожной разметкой, установить малые архитектурные формы и фонари для освещения.

- С нового 2022 года установить ёлку в зимнее время года, также обеспечить праздничное оформление парка в дни проведения государственных праздников. Также установить стандартный тематический фонтан, игровые зоны для детей с бесплатным доступом, создать место для развития клуба любителей книг, с обязательным наличием сети Wi-Fi. Помимо этого, требуется создать специальную зону для проведения ярмарок ремесленников и художников, также установить мобильные павильоны с сувенирами и продуктами с целью привлечения туристов, создать зону для занятия спортом на открытом воздухе, установить воркаут площадку, также площадку для футбола и, по возможности, для баскетбола, волейбола, - перечисляется на электронной торговой площадке.


Парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке


Доверительный управляющий обязан создать место для ведения бизнеса прогулочных машинок, при необходимости, с привлечением действующих предпринимателей, но не более утвержденного количества машинок; создать маршруты и установить направляющие знаки в утверждённом месте для прогулочных машинок, а также обеспечить движение прогулочных машинок. В зависимости от концепции парка, оградить территорию, предназначенную для прогулочных машинок и не допускать выезда машинок за её рамки; установить скейт-площадку в современном формате; создать зону для проведения концертов либо иных мероприятий; создать зону фудкорта, включающую в себя перголы со скамейками, столики и стулья с урнами; не позднее первого полугодия 2023 года построить ледовый каток, предназначенный для круглогодичного использования; построить зимний пляж, при необходимости с аквапарком; установить новые аттракционы, по возможности, привлекая владельцев текущих аттракционов и/или рассмотреть возможность оставить текущие аттракционы, в случае их соответствия с концепцией парка и в зависимости от технических параметров, состояния аттракционов; не позднее первого полугодия 2023 года установить кинозалы, закрытую батутную арену, с разделением на взрослые и детские секторы; специальные зоны для организации современных кафетерии в едином формате; при необходимости установить административно-хозяйственный пункт и оградить территорию парка.

До 15 мая 2022 года доверительный управляющий должен завершить работы по установке двух комплексов санитарно-гигиенических узлов, широкоугольных камер видеонаблюдения, не менее двух детских площадок, также работы по благоустройству, а именно: посадку деревьев, установку скамеек, урн и парковых фонарей.



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Комментарии ( 6 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 15:12
Смотрю на фото парка сверху... весь угробили.

На какой срок будет передан парк? До 23 года пока только увидел.
Если попадется порядочный подрядчик, и все поднимет и акимату будет спасибо и подрядчику.

Акимат конечно ни как за ним не усмотрел или не надо было, т.к. ответственности ни какой за это нет, и можно пустить на самотёк.
Программа президента по озеленению дала толчок. Посмотрим, что выйдет.
 
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  • Космос
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:49
Все что я прочитал что должен сделать доверительный управляющий- Нью-Васюки номер 1 в Мире. А по факту получим полное истребление зелени+закатка 100 процентов парка в брусчатку.И далее чуть позже через годик-рытье котлованов под ТРК и жилые комплексы.
 
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  • Космос
 14679677 (Посетители) Сегодня, 14:44
при необходимости установить административно-хозяйственный пункт и оградить территорию парка.
единственное что будет и платный вход, скорее всего. Парк - никогда не должен быть огражден, он должен проходным. Территория парка должна использоваться не только: для прогулок, встреч, отдыха, развлечения, чтения книг и спорта, но и быть транзитной зоной для пешеходов, связывая микрорайоны города. Попахивает очередным колхозом.
 
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  • Космос
 14679677 (Посетители) Сегодня, 14:30
кажется все что он (доверительный управляющий) должен сделать просто-напросто не хватит земли, к примеру на деревья.
 
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  • Космос
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:25
белую пустошь в доверительное опустыривание за 15... лямов,за сколько и когда доверят к опустыриванию( для дальнейшей застройки) ботан.сад в 10ом микр.? look
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:27
Акимат с одним единственным парком разобраться не смог! Уже здавали его в управление и ничего из этого не вышло.
 
 

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