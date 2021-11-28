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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:33

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Опасный участок дороги оградили в Актау: Водители жалуются на коммунальщиков

После жалоб местных автолюбителей на разбитую новую дорогу в Актау злополучный участок оградили.

Фото предоставил водитель Самат
По словам водителя Самата, на автодороге между 32А и 32Б микрорайонами установили знак «Дорожные работы», но сами работы не проводятся.

Опасный участок дороги оградили в Актау: Водители жалуются на коммунальщиков


- Знаки установили, а толку? Чиновники будут все-таки ждать, пока кто-то провалится, а после уже начнут ремонт? Дорога волнистая, не дай Бог, кто-то на большой скорости «пролетит» здесь, явно машина может перевернуться, - возмутился Самат.


Опасный участок дороги оградили в Актау: Водители жалуются на коммунальщиков


В городском акимате сообщили, что ремонтные работы на данном участке начнутся со следующей недели.

Опасный участок дороги оградили в Актау: Водители жалуются на коммунальщиков


Напомним, на разбитые дороги в Актау пожаловались водители.

Опасный участок дороги оградили в Актау: Водители жалуются на коммунальщиков



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