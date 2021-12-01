Триумфальная арка в Актау! Новый архитектурный объект появился в городе

Новый архитектурный объект, а именно триумфальная арка, установлена на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами.Строительство объекта, как сообщили в акимате, было связано со знаменательной датой - 30-летием Независимости страны. Работы велись за счёт спонсорских средств.Казахский национальный орнамент полностью отражает менталитет и бытность казахского народа.Триумфа́льная а́рка — архитектурный памятник, монументальное сооружение, представляющее собой архитектурно оформленную арку. Триумфальные арки устраиваются при въезде в города, в перспективе улиц, на мостах, на больших дорогах в честь победителей или в память важных исторических событий.