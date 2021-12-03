Пострадавший в аварии на трассе Актау-Жанаозен находится в больнице

Скрин видео
В ДТП пострадал 19-летний водитель автомашины Lada-211440.
- Авария произошла 2 декабря в 22:30 на трассе Актау-Жанаозен. ДТП произошло из-за того, что 19-летний водитель не справился с рулевым управлением. Пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Видео после ДТП опубликовано здесь.
- Авария произошла 2 декабря в 22:30 на трассе Актау-Жанаозен. ДТП произошло из-за того, что 19-летний водитель не справился с рулевым управлением. Пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Видео после ДТП опубликовано здесь.
Оставьте свой комментарий первым.