Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»

Монтаж лампочек
В 11 микрорайоне Актау пластиковые тюльпаны заменили на лампочки. Один из работников компании сообщил нашему корреспонденту, что цветов теперь не будет.
В пресс-службе акимата города пояснили, что застройщик должен провести монтаж новой конструкции на более возвышенной платформе. По их информации, проект пока все еще заявлен, как «Цветочное поле».
Кроме того, в негодность вновь пришли качели на сооружении у флагштока, созданного для жителей города тем же подрядчиком.
Напомним, работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.
Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.
Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.
Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.
Позже стало известно, что подрядная компания планирует увеличить площадь «Цветочного поля». Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки. Новые качели в центре Актау начали ломаться почти сразу.
В пресс-службе акимата города пояснили, что застройщик должен провести монтаж новой конструкции на более возвышенной платформе. По их информации, проект пока все еще заявлен, как «Цветочное поле».
Кроме того, в негодность вновь пришли качели на сооружении у флагштока, созданного для жителей города тем же подрядчиком.
Напомним, работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.
Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.
Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.
Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.
Позже стало известно, что подрядная компания планирует увеличить площадь «Цветочного поля». Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки. Новые качели в центре Актау начали ломаться почти сразу.