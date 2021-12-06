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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:06

Просмотров: 856

Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»

На месте пластиковых тюльпанов теперь появились небольшие лампочки, вставленные в искусственный газон. Надежду на демонтаж 15-миллионной пластмассовой инсталляции развеяли в акимате города.

Монтаж лампочек
В 11 микрорайоне Актау пластиковые тюльпаны заменили на лампочки. Один из работников компании сообщил нашему корреспонденту, что цветов теперь не будет.

В пресс-службе акимата города пояснили, что застройщик должен провести монтаж новой конструкции на более возвышенной платформе. По их информации, проект пока все еще заявлен, как «Цветочное поле».

Кроме того, в негодность вновь пришли качели на сооружении у флагштока, созданного для жителей города тем же подрядчиком.

Напомним, работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.

Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.

Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.

Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.

В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.

Позже стало известно, что подрядная компания планирует увеличить площадь «Цветочного поля». Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки. Новые качели в центре Актау начали ломаться почти сразу.



Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»
Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»
Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»
Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»
Живучие тюльпаны: в Актау вновь переделывают «Цветочное поле»
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Комментарии ( 2 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 20:59
Кормим своими налогами упёртых бездарей в акимате.
Кстати, "висюльки" звёздного неба тоже через пару месяцев накроются... Уже часть не работает. Ещё немного ветром потреплет и ВСЁ.
Особенно понравилось заявление о том, что делается всё это г.... по просьбе жителей города. Живу тут с 70-х годов прошлого века. Такого не просил.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • tolk
  • Жанар
 diger (Посетители) Сегодня, 19:31
Задрали бы уже на конец это поле, под углом в 90 градусов, и тюльпаны вниз головками devil. Всё равно вянут без полива, и стоять не будут. Кстати, не плохое место погреться,поспать, для людей без определённого места жительства.
 
 

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