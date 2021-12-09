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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 550

Глава здравоохранения Мангистау: «Ревакцинация проводится через шесть месяцев после получения двух компонентов общей вакцинации»

Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Иллюстративное фото из открытых источников
Аскар Сагимбаев заявил о необходимости жителям региона пройти ревакцинацию.

- Ревакцинация против коронавируса проводится через шесть месяцев после полного выздоровления. После получения двух компонентов общей вакцинации ревакцинация должна быть получена через шесть месяцев. У лиц, получивших ревакцинацию, будет усилен иммунитет к коронавирусу, - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Ревакцинация в стране началась 22 ноября. В первую очередь прививаются лица, вошедшие в группу риска. А до конца текущего года уязвимая группа населения будет подвергнута ревакцинации - это медицинские работники, учителя, сотрудники медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники правоохранительных органов.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Коркинбаева разъяснила важность вакцинации детей.

- Количество учащихся, обучающихся в оффлайн формате – 166 815. Среди учащихся, обучающихся в оффлайн формате, число зарегистрированных с положительным результатом COVID-19 - 128. Из них 71 – с симптомами (55,4%), 57 – без симптомов (44,6%). Выявлен 51 случай с самообследованием, восемь – с профилактической целью, 69 случаев – из числа находящихся в контакте с больными. Для того, чтобы не распространять коронавирус, необходимо сделать прививку в возрасте от 12 до 18 лет, - сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Коркинбаева.

Пройти ревакцинацию от коронавируса с 8 декабря может любой желающий, прошедший полный курс вакцинации не менее полугода назад, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.



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Комментарии ( 1 )

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camel (Посетители) Сегодня, 20:47
"группа населения будет подвергнута ревакцинации"

Оговорка по Фрейду. Ключевое слово "подвергнута".
Википедия: произвести над кем-либо, какое-либо действие, заставить испытать, пережить что-либо, поставить в какое-либо положение, обычно неприятное

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 

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