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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 878

Новый комплекс возводят у «Скальной тропы» в Актау

Горожане возмутились очередной застройкой в черте Актау.

Фото Рашида Исмагилова
По словам жителей, строительство начали в 4А микрорайоне у отеля «Caspian Riviera Grand Palace».

- Был принят запрет на точечную застройку в старой черте города. В итоге над пещерой «Скальной тропы» возводят здание, - возмутилась жительница Актау.


Новый комплекс возводят у «Скальной тропы» в Актау


В городском акимате сообщили, что в связи с расширением отеля «Caspian Riviera Grand Palace» был выделен участок для строительства оздоровительно-развлекательного комплекса.

Новый комплекс возводят у «Скальной тропы» в Актау


- Для проведения строительно-монтажных работ на участке №41 в 4А микрорайоне в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», оформлены разрешительные документы. Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства выдал архитектурно-планировочное задание и согласовал эскизный проект, - ответили в местной администрации.


Новый комплекс возводят у «Скальной тропы» в Актау



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Комментарии ( 3 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 16:45
Если есть какой-то закон, о запрете уплотнительного строительства, то как акимат выдает разрешение? Вот в частности во 2мкр в объявлениях новострой намечается chih

 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:34
Собака лает - караван идет.
Хоть раз возмущения граждан по поводу застройки на что-то влияли?
Я постоянно вспоминаю случай с домами напротив 5 мкр: сначала писали, что там "реконструкция парковки"; потом писали о множестве нарушений. Но жилой комплекс продолжает строиться.
Тут чтобы что-то как-то исправить, похоже, надо к президенту обращаться.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 16:26
Хорошее место было, на авто приезжать, посмотреть на море prostite
 
 

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