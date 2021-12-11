Новый комплекс возводят у «Скальной тропы» в Актау

- Был принят запрет на точечную застройку в старой черте города. В итоге над пещерой «Скальной тропы» возводят здание, - возмутилась жительница Актау.

- Для проведения строительно-монтажных работ на участке №41 в 4А микрорайоне в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», оформлены разрешительные документы. Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства выдал архитектурно-планировочное задание и согласовал эскизный проект, - ответили в местной администрации.

По словам жителей, строительство начали в 4А микрорайоне у отеля «Caspian Riviera Grand Palace».В городском акимате сообщили, что в связи с расширением отеля «Caspian Riviera Grand Palace» был выделен участок для строительства оздоровительно-развлекательного комплекса.