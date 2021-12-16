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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:37

Просмотров: 1428

Двое актауских полицейских награждены медалями «За мужество»

Полицейских из Актау Адильбека Джолкишикова и Мади Акнияза наградили медалями «За мужество» за спасение девушки, которая собиралась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Сотрудников полиции Адильбека Джолкишикова и Мади Акнияза предоставили к государственной награде «За мужество» за предотвращение самоубийства. Полицейские успели схватить девушку в попытке спрыгнуть с окна седьмого этажа.

По данным пресс-службы ведомства, девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки следом за мужчиной. Трагедию удалось предотвратить благодаря верным действиям сотрудников полиции БПП УП Актау. Информация об инциденте в одном из домов 17 микрорайона поступила на пульт центра оперативного управления Актау. Сообщалось, что с высоты седьмого этажа выпал мужчина, который скончался. В течение пяти минут стражи порядка уже находились на месте трагедии, куда прибыли патрульные полицейские Мади Акнияз и Адильбек Джолкишиков. На месте правоохранители выяснили, что вслед за мужчиной пыталась спрыгнуть его девушка.

Двое актауских полицейских награждены медалями «За мужество»


Двое актауских полицейских награждены медалями «За мужество»


- Двери в квартиру были открыты, но родственники боялись заходить, чтобы не напугать девушку. Шёпотом и жестами полицейские обратились к родственникам с просьбой отойти и не мешать. Они, не раздумывая, быстро и незаметно подбежали к ней, успели схватить её в самый последний момент, - рассказали в полиции региона.

Оба полицейских за время прохождения службы показывают себя только с хорошей стороны, дисциплинированные и ответственные.

Напомним, девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки следом за мужчиной в Актау.




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