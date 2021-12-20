Причина пожара пока не установлена! В Актау жители горевшего жилого комплекса намерены подавать в суд на застройщика

ЖК «Флоренция»
По словам жильцов ЖК «Флоренция», в их домах отсутствует система противопожарной безопасности.
- Вчера был, скажем так, тест на эту систему. И что произошло. В доме не было никакого оснащения для того, чтобы решать эту проблему, а именно, не было подачи воды, не было доступа к источнику возгорания. А облицовка, как мы поняли, очень легко воспламеняемая. Если бы пожар произошёл на нижних этажах, то он ещё быстрее бы поднялся вверх, и было бы ещё больше ущерба. Нам было заявлено о том, что дом элитного класса. Но оболочка-то, может, и элитная, а оснащения никакого, - говорит Максим Султанбеков.
По словам жильцов, они неоднократно говорили о своих претензиях застройщику, в частности, и о том, что в доме не работает противопожарная сигнализация.
- Недоделок очень много, то есть дом сдан в эксплуатацию меньше года назад, но эксплуатировать его нельзя, получается. Конкретно эта ситуация показывает, что этот дом небезопасен. Нам красиво презентовали этот дом. В ящике, где расположены пожарные шланги и гидранты, они вроде бы есть, и при покупке мы не можем их никак проверить, как и огнеупорность или классификацию отделочного материала. Получается, что застройщиком были сделаны нам лживые заявления относительно того, что это безопасный дом. Вчера мы все видели, как он разгорался, как свеча - сверху вниз, и это говорит о качестве материалов, - говорят жильцы.
По словам людей, пожарные несколько часов искали источник воды, чтобы тушить пожар.
- Они приехали, думая, что тут всё готово, чтобы тушить пожар. Что всё имеется в наличии, а воды нет. Два часа они не могли найти воду, не было подачи воды у нас здесь, в нашем ЖК. Столько времени они потеряли на то, чтобы найти воду и тянули её с 13 микрорайона. Это просто халатное отношение застройщика к пожарной безопасности. У нас не работает также пожарная сигнализация, противопожарные датчики. И я уже ранее говорила об этом застройщику. Вчера были пустыми пожарные рукава. И только на утро они их быстро-быстро сделали, - говорит Асель Кеменова.
Также жители возмутились отсутствием спецтехники у пожарных.
- Была всего одна спецтехника, которая позволяла подняться на верхние этажи. Когда мы задали вопрос акиму города, почему у нас нет пожарной техники, почему вы не снабдите ею пожарных, он сказал, что это вопрос относится к МЧС. Вчера получилось, что этой машине пришлось ездить туда-сюда. У нас нет претензий к пожарным, но МЧС должно снабдить нас этой техникой, потому что строится очень много высотных домов, и это не дело иметь всего одну машину на всю область, - говорит Асель Кеменова.
В компании «К7 групп» ответили на критику жильцов.
- Сейчас в двух блоках, где имеются повреждения, работают сотрудники ДЧС, пока разрешение на доступ в здание мы не получили. Мы, изучив видеокамеры и фотографии с начала пожара, сделали вывод, что пожар начался в одной из квартир, расположенной в мансадре. Более детально будет понятно после заключения ДЧС и экспертизы. Но пока мы предполагаем, что в квартире, где велись ремонтные работы, были не соблюдены простые правила пожарной безопасности, которые повлекли такие последствия. Ущерб сейчас полностью не представляется возможным посчитать из-за того, что нам пока не дали доступ. Но как только ДЧС даст нам разрешение на проведение осмотра, у нас уже сформирована комиссия, которая будет осматривать квартиры и уже с каждым собственником индивидуально разговаривать насчёт восстановления и ремонта в квартирах, - сказал Бакыт Мендыбаев, представитель компании-застройщика.
По словам представителя, в компании не исключают пока и версию поджога.
- Дом был построен согласно проекту и введён в эксплуатацию. Все необходимые моменты были соблюдены, но более детально мы сможем сказать по результатам экспертизы ДЧС, которая даст заключение. Мы не исключаем возможность того, что это было сделано специально. Диверсии такие делаются, не исключаем. Пока предварительно все работы застройщик берёт на себя. Но на сегодняшний день у нас в приоритете: уборка, восстановление ущерба, а дальше будем смотреть на заключение департамента по чрезвычайным сиутациям, - сказал Бакыт Мендыбаев.
Напомним, по факту пожара в новостройке было начато расследование. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Пожар прокомментировали в «K7 Group».
- Вчера был, скажем так, тест на эту систему. И что произошло. В доме не было никакого оснащения для того, чтобы решать эту проблему, а именно, не было подачи воды, не было доступа к источнику возгорания. А облицовка, как мы поняли, очень легко воспламеняемая. Если бы пожар произошёл на нижних этажах, то он ещё быстрее бы поднялся вверх, и было бы ещё больше ущерба. Нам было заявлено о том, что дом элитного класса. Но оболочка-то, может, и элитная, а оснащения никакого, - говорит Максим Султанбеков.
По словам жильцов, они неоднократно говорили о своих претензиях застройщику, в частности, и о том, что в доме не работает противопожарная сигнализация.
- Недоделок очень много, то есть дом сдан в эксплуатацию меньше года назад, но эксплуатировать его нельзя, получается. Конкретно эта ситуация показывает, что этот дом небезопасен. Нам красиво презентовали этот дом. В ящике, где расположены пожарные шланги и гидранты, они вроде бы есть, и при покупке мы не можем их никак проверить, как и огнеупорность или классификацию отделочного материала. Получается, что застройщиком были сделаны нам лживые заявления относительно того, что это безопасный дом. Вчера мы все видели, как он разгорался, как свеча - сверху вниз, и это говорит о качестве материалов, - говорят жильцы.
По словам людей, пожарные несколько часов искали источник воды, чтобы тушить пожар.
- Они приехали, думая, что тут всё готово, чтобы тушить пожар. Что всё имеется в наличии, а воды нет. Два часа они не могли найти воду, не было подачи воды у нас здесь, в нашем ЖК. Столько времени они потеряли на то, чтобы найти воду и тянули её с 13 микрорайона. Это просто халатное отношение застройщика к пожарной безопасности. У нас не работает также пожарная сигнализация, противопожарные датчики. И я уже ранее говорила об этом застройщику. Вчера были пустыми пожарные рукава. И только на утро они их быстро-быстро сделали, - говорит Асель Кеменова.
Также жители возмутились отсутствием спецтехники у пожарных.
- Была всего одна спецтехника, которая позволяла подняться на верхние этажи. Когда мы задали вопрос акиму города, почему у нас нет пожарной техники, почему вы не снабдите ею пожарных, он сказал, что это вопрос относится к МЧС. Вчера получилось, что этой машине пришлось ездить туда-сюда. У нас нет претензий к пожарным, но МЧС должно снабдить нас этой техникой, потому что строится очень много высотных домов, и это не дело иметь всего одну машину на всю область, - говорит Асель Кеменова.
В компании «К7 групп» ответили на критику жильцов.
- Сейчас в двух блоках, где имеются повреждения, работают сотрудники ДЧС, пока разрешение на доступ в здание мы не получили. Мы, изучив видеокамеры и фотографии с начала пожара, сделали вывод, что пожар начался в одной из квартир, расположенной в мансадре. Более детально будет понятно после заключения ДЧС и экспертизы. Но пока мы предполагаем, что в квартире, где велись ремонтные работы, были не соблюдены простые правила пожарной безопасности, которые повлекли такие последствия. Ущерб сейчас полностью не представляется возможным посчитать из-за того, что нам пока не дали доступ. Но как только ДЧС даст нам разрешение на проведение осмотра, у нас уже сформирована комиссия, которая будет осматривать квартиры и уже с каждым собственником индивидуально разговаривать насчёт восстановления и ремонта в квартирах, - сказал Бакыт Мендыбаев, представитель компании-застройщика.
По словам представителя, в компании не исключают пока и версию поджога.
- Дом был построен согласно проекту и введён в эксплуатацию. Все необходимые моменты были соблюдены, но более детально мы сможем сказать по результатам экспертизы ДЧС, которая даст заключение. Мы не исключаем возможность того, что это было сделано специально. Диверсии такие делаются, не исключаем. Пока предварительно все работы застройщик берёт на себя. Но на сегодняшний день у нас в приоритете: уборка, восстановление ущерба, а дальше будем смотреть на заключение департамента по чрезвычайным сиутациям, - сказал Бакыт Мендыбаев.
Напомним, по факту пожара в новостройке было начато расследование. Из здания были эвакуированы 50 жильцов. Пожар прокомментировали в «K7 Group».