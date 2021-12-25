Благотворительная акция прошла в Актау

- Я призываю каждого творить добро вместе с нами, - отмечает Максим Кенжеев.

В преддверии нового 2022 года благотворительный проект «Актау-SOS» поздравил детей из Дома малютки, обрадовал подарками постояльцев Дома престарелых, а также учащихся средней школы №9.Дедом Морозом предстал коллега руководителя фонда Максима Кенжеева - Илья Костецкий.Это стало ежегодной традицией уже на протяжении трёх лет - уделять внимание детям и пожилым.За этот год благотворительный проект «Актау-SOS» помог уже 100 малообеспеченным горожанам одеждой и продуктами питания. Команда проекта проводит различные благотворительные акции.Акция проходила при поддержке компании «Caspian Logistic Solutions» и неравнодушных жителей Актау.