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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:40

Просмотров: 1445

Салюта не будет! Праздничные мероприятия не планируются в Актау

Традиционные народные гулянья не состоятся, сообщили в городской администрации.

Фото автора
Несмотря на то, что на площади Ынтымак и набережной Актау установлены ёлки, проведение там культурных праздничных мероприятий празднования Нового года не запланировано. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в городском акимате.

Новогоднего салюта также не будет, так как на него не выделялись средства.

Из-за коронавируса власти отменили салют в Нур-Султане, Алматы и и других городах.

Напомним, в прошлом году новогодний салют и праздничные концерты в Актау отменили из-за пандемии.

В 2019 году на украшение Актау к Новому году чиновники планировали потратить 37 миллионов тенге.

В 2018 году на новогодний салют в акимате Актау потратили три миллиона тенге.

Напомним, новогоднее оформление Актау производит не завершившая работы с пластиковыми тюльпанами фирма.

В эти выходные надпись в центре Актау «С новым годым» рассмешила горожан.

Ещё не принятая на баланс малая архитектурная форма «Качели» пострадала от рук неизвестных.



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Комментарии ( 16 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 21:48
На всякую фигню деньги есть, а на салют нет. Судью на мыло! Ой, не из той оперы, но один фиг на мыло!
 
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  • arsenal
  • Maximus
  • Космос
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 21:12
Цитата: Космос
Опять на Ынтымаке ужас из машинок...

lol Есть среди прокатчиков хитрож....я категория, которая с Акботы перевезла на площадь часть своего хлама. А полиция как всегда, охраняет кукурузу
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 21:09
Прочитал новость по поводу траты народных денег - «Больше миллиона евро на аренду машин хочет потратить полиция в Мангистауской области в 2022 году(555 млн. тг). В документах на эту госзакупку никакой информации: ни сколько машин, ни какие требования к машинам, ни для кого эти машины. Единственное, что понятно – половина из этих денег на машины с водителем. Не знаем как вам, а нам требуются пояснения из Актау: там, что, теперь каждому участковому люксовое авто с водителем выдадут?», - пишет ProTenge.
 
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  • arelav_74
  • Maximus
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:32
В эти предновогодние дни большинство из нас пересылают друзьям и сами получаем множество красивых сюжетов с праздничным украшением в городах мира. Пытаемся в какой-то степени передать и поддержать праздничный дух. Выхожу на балкон и вижу на Ынтымаке наше... убожество, по сравнению с другими. Сразу мотив - ведь не мы не самые нищие страна и наш любимый город... ну почему такое убожество??? (((
И суммами на украшение акимат хвастает - десятки миллионов! И такой позор на улице...(((
ПС. Самое забавное, что за это убожище стыдно нам, простым горожанам, даже видео послать такое стрёмно, а этим.... слова не подобрать, по-барабану!
ПСПС. Опять на Ынтымаке ужас из машинок...
 
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  • Космос
  • Vohazab
  • arsenal
 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 20:29
Цитата: Ingul
Правильно, нечего тратить деньги на мишуру когда есть куча насущных проблем.

Ну, да. Например,пластиковые тюльпаны... rose rose
 
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  • arelav_74
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 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 20:22
Ах тыж б...... средств не выделено.... На всякую фигню типа тюльпанов 15 лямов можно найти в бюджете. А на салют денег нет.
 
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  • TU-154
 Феникс (Посетители) Сегодня, 20:22
Салюта нет, ну и не надо, не очень то бы и хотелось! Стрельнут на копейку, а растащат миллионы! Городская ёлка курам на смех, что там смотреть? Будем любоваться домашней ёлкой такая она у нас красивая, пушистая ,нарядная глаз не оторвать, в доме сразу царит праздничная атмосфера и все заняты приятными предновогодними хлопотами, так что не вижу повода расстраиваться! А в акимате пусть «гордятся» своей работой по украшению города сколько влезет, тут слов не надо и так всё видно без коментов!
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 20:20
И правильно! Лучше ничего не делать, чем позориться и слушать потом праведный гнев горожан
 
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  • arelav_74
 Empro (Посетители) Сегодня, 19:42
Салюты могли бы и запустить, минуя народные собрания, откуда то из ближайшей степи.
Дети ждали, не дождутся.
 
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  • 490
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  • Vohazab
  • Maximus
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 19:37
В прошлом году ради одного ТЕЛА и его дня рождения в самый пик пондемии когда люди умерали десяткам сотен каждый день , от гремел салют а ту на тебе не будет его.Походу жёсткое опг за село народ перемешали с грязью.
 
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