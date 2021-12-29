Салюта не будет! Праздничные мероприятия не планируются в Актау

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Несмотря на то, что на площади Ынтымак и набережной Актау установлены ёлки, проведение там культурных праздничных мероприятий празднования Нового года не запланировано. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в городском акимате.
Новогоднего салюта также не будет, так как на него не выделялись средства.
Из-за коронавируса власти отменили салют в Нур-Султане, Алматы и и других городах.
Напомним, в прошлом году новогодний салют и праздничные концерты в Актау отменили из-за пандемии.
В 2019 году на украшение Актау к Новому году чиновники планировали потратить 37 миллионов тенге.
В 2018 году на новогодний салют в акимате Актау потратили три миллиона тенге.
Напомним, новогоднее оформление Актау производит не завершившая работы с пластиковыми тюльпанами фирма.
В эти выходные надпись в центре Актау «С новым годым» рассмешила горожан.
Ещё не принятая на баланс малая архитектурная форма «Качели» пострадала от рук неизвестных.
Новогоднего салюта также не будет, так как на него не выделялись средства.
Из-за коронавируса власти отменили салют в Нур-Султане, Алматы и и других городах.
Напомним, в прошлом году новогодний салют и праздничные концерты в Актау отменили из-за пандемии.
В 2019 году на украшение Актау к Новому году чиновники планировали потратить 37 миллионов тенге.
В 2018 году на новогодний салют в акимате Актау потратили три миллиона тенге.
Напомним, новогоднее оформление Актау производит не завершившая работы с пластиковыми тюльпанами фирма.
В эти выходные надпись в центре Актау «С новым годым» рассмешила горожан.
Ещё не принятая на баланс малая архитектурная форма «Качели» пострадала от рук неизвестных.