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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 1262

«Шевченко начался с баржи...»: Ушел из жизни строивший Актау Игорь Беляев

Игорь Беляев, который строил на Мангышлаке завод пластических масс, купол «ШУМа» и многое другое, ушел из жизни 27 декабря 2021 года. Об этом сообщает strana-rosatom.ru.

Фото из архива
В понедельник, 27 декабря 2021 года, ушел из жизни ветеран атомной отрасли, доктор технических наук, заслуженный строитель России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Игорь Беляев.

В 1976 году Беляев был направлен в Казахстан, в город Шевченко, где он работал заместителем главного инженера Прикаспийского управления строительства, на строительстве завода пластических масс. Игорь Беляев строил на Мангышлаке купол «ШУМа» и многое другое.

Игорь Аркадьевич Беляев имеет звания заслуженного строителя России, почетного строителя Москвы, Московской области, Украины. Он академик Международной академии информационных наук. За труды по монолитному бетону и за внедрение этого метода в России удостоен серебряной медали ВДНХ. Автор нескольких книг о ликвидации последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС, одна книга особенно популярна у читателей – «Бетон марки «Средмаш».

К 50-летию Актау своими воспоминаниями о том, как строился город у моря, поделился легендарный инженер Игорь Аркадьевич Беляев.



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Комментарии ( 2 )

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  • alesha
 kaireke (Посетители) Сегодня, 15:24
Пусть земля будет пухом!
 
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  • Кинст
  • alesha
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:47
Поправка, Игорь Аркадьевич работал главным инженером Прикаспийского управления строительства.
Замечательный был человек, умный, требовательный, но справедливый руководитель. Царствие ему небесное.
 
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  • alesha
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:37
Спасибо за город!
Царство небесное, Вам.

Спасибо за город!
Царство небесное, Вам, Игорь Аркадьевич...
 
 

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