«Шевченко начался с баржи...»: Ушел из жизни строивший Актау Игорь Беляев

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В понедельник, 27 декабря 2021 года, ушел из жизни ветеран атомной отрасли, доктор технических наук, заслуженный строитель России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Игорь Беляев.
В 1976 году Беляев был направлен в Казахстан, в город Шевченко, где он работал заместителем главного инженера Прикаспийского управления строительства, на строительстве завода пластических масс. Игорь Беляев строил на Мангышлаке купол «ШУМа» и многое другое.
Игорь Аркадьевич Беляев имеет звания заслуженного строителя России, почетного строителя Москвы, Московской области, Украины. Он академик Международной академии информационных наук. За труды по монолитному бетону и за внедрение этого метода в России удостоен серебряной медали ВДНХ. Автор нескольких книг о ликвидации последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС, одна книга особенно популярна у читателей – «Бетон марки «Средмаш».
К 50-летию Актау своими воспоминаниями о том, как строился город у моря, поделился легендарный инженер Игорь Аркадьевич Беляев.
В 1976 году Беляев был направлен в Казахстан, в город Шевченко, где он работал заместителем главного инженера Прикаспийского управления строительства, на строительстве завода пластических масс. Игорь Беляев строил на Мангышлаке купол «ШУМа» и многое другое.
Игорь Аркадьевич Беляев имеет звания заслуженного строителя России, почетного строителя Москвы, Московской области, Украины. Он академик Международной академии информационных наук. За труды по монолитному бетону и за внедрение этого метода в России удостоен серебряной медали ВДНХ. Автор нескольких книг о ликвидации последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС, одна книга особенно популярна у читателей – «Бетон марки «Средмаш».
К 50-летию Актау своими воспоминаниями о том, как строился город у моря, поделился легендарный инженер Игорь Аркадьевич Беляев.