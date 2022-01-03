Жители Мангистау присылают видео перекрытой дороги в сторону посёлка Курык

Видео скопления автомашин на дороге в сторону поселка Курык появилось в Сети. Жители сообщают о том, что автотранспорт не может проехать.- Сейчас ехали из Курыка. Дорогу перекрыли. У нас дома детки одни. Решили объехать по степи. Нас догнали на «Жигулях» и потребовали вернуться и вызвать такси, и на такси уехать в Актау. Не понимаю, почему на такси можно, а на своей машине нет. Закрыли двери и рванули вперёд, а они за нами, как за преступниками. Почему такой беспредел?, - сообщают жители Актау о ситуации в Курыке.На видео также видно скопление недовольных людей. Возможно, оно может быть связано с протестными выступлениями, которые проходят в регионе.Редакция ожидает ответ от департамента полиции Мангистауской области.