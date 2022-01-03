Нурлан Ногаев встретился с митингующими на площади Ынтымак в Актау

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Нурлан Ногаев встретился с людьми, собравшимися на площади Ынтымак. Аким области разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева по снижению цены на сжиженный нефтяной газ.
- Владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге. Как отметил Нурлан Ногаев, агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении собственников АГЗС на предмет ценового сговора, - сообщила пресс-служба акима области.
В ходе встречи с автовладельцами Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок, не допускать возникновения угрозы жизни и здоровья населения.
- Аким области подчеркнул, что решение любых вопросов возможно только посредством диалога. На встрече присутствовали представители министерства энергетики и агентства по защите и развитию конкуренции, входящие в состав комиссии, созданной по поручению правительства, - сообщили в пресс-службе акима области.
Напомним, ранее аким Мангистауской области призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу.
- Владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге. Как отметил Нурлан Ногаев, агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении собственников АГЗС на предмет ценового сговора, - сообщила пресс-служба акима области.
В ходе встречи с автовладельцами Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок, не допускать возникновения угрозы жизни и здоровья населения.
- Аким области подчеркнул, что решение любых вопросов возможно только посредством диалога. На встрече присутствовали представители министерства энергетики и агентства по защите и развитию конкуренции, входящие в состав комиссии, созданной по поручению правительства, - сообщили в пресс-службе акима области.
Напомним, ранее аким Мангистауской области призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу.
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