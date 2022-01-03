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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 23:00

Просмотров: 1678

Нурлан Ногаев встретился с митингующими на площади Ынтымак в Актау

Сегодня, 3 января, глава региона Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами в Актау, требующими снижения цены на сжиженный нефтяной газ, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

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Нурлан Ногаев встретился с людьми, собравшимися на площади Ынтымак. Аким области разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева по снижению цены на сжиженный нефтяной газ.

- Владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге. Как отметил Нурлан Ногаев, агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении собственников АГЗС на предмет ценового сговора, - сообщила пресс-служба акима области.

В ходе встречи с автовладельцами Нурлан Ногаев призвал собравшихся сохранять общественный порядок, не допускать возникновения угрозы жизни и здоровья населения.

- Аким области подчеркнул, что решение любых вопросов возможно только посредством диалога. На встрече присутствовали представители министерства энергетики и агентства по защите и развитию конкуренции, входящие в состав комиссии, созданной по поручению правительства, - сообщили в пресс-службе акима области.

Напомним, ранее аким Мангистауской области призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу.



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