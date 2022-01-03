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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 25

Аким Мангистауской области призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене, сообщает пресс-служба акима области.

Фото пресс-службы акима области
Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению Главы государства Касым-Жомартом Токаевым в отношении ценообразования на сжиженный газ.

- В настоящее время распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ, - сообщает пресс-служба акима области.

Глава региона сообщил, что владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 тенге до 85-90 тенге за литр.

- Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, - сказал Нурлан Ногаев.

Также глава региона отметил, что агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

Аким области призвал собравшихся решать вопросы в рамках закона посредством конструктивного диалога.

Напомним, митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.

В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.

Житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.

Жители Мангистау присылают видео перекрытой дороги в сторону посёлка Курык.




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