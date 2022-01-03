Аким Мангистауской области призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу

Фото пресс-службы акима области
Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению Главы государства Касым-Жомартом Токаевым в отношении ценообразования на сжиженный газ.
- В настоящее время распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ, - сообщает пресс-служба акима области.
Глава региона сообщил, что владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
- Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, - сказал Нурлан Ногаев.
Также глава региона отметил, что агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
Аким области призвал собравшихся решать вопросы в рамках закона посредством конструктивного диалога.
Напомним, митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Жители Мангистау присылают видео перекрытой дороги в сторону посёлка Курык.
- В настоящее время распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ, - сообщает пресс-служба акима области.
Глава региона сообщил, что владельцы АГЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
- Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, - сказал Нурлан Ногаев.
Также глава региона отметил, что агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
Аким области призвал собравшихся решать вопросы в рамках закона посредством конструктивного диалога.
Напомним, митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Жители Мангистау присылают видео перекрытой дороги в сторону посёлка Курык.
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