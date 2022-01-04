Qazaq Oil сделала заявление по газу: Из-за ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск физлицам в Мангистау

Митинг на площади в Актау
Как сообщает издание «Sputnik», несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, АЗС обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены.
- Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам. Ожидается допоставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр, - заявили в компании.
Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в г. Жанаозене, 79 тенге - в остальных городах области, без ограничений в объёмах реализации.
Сети АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» представлены в регионе 19-ю автогазозаправочными станциями и в течение долгого периода времени вели реализацию сжиженного газа по наиболее низким ценам в Мангистауской области.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с протестующими сначала в Жанаозене, а потом в Актау.
Он объявил о том, что владельцы АГЗС области снизили цену на сжиженный газ со 120 до 85-90 тенге, и призвал собравшихся сохранять общественный порядок.
Сегодня в Актау для рассмотрения ситуации с повышением цен на газ прибудет комиссия во главе с первым вице-премьером Ералы Тугжановым.
- Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам. Ожидается допоставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр, - заявили в компании.
Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в г. Жанаозене, 79 тенге - в остальных городах области, без ограничений в объёмах реализации.
Сети АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» представлены в регионе 19-ю автогазозаправочными станциями и в течение долгого периода времени вели реализацию сжиженного газа по наиболее низким ценам в Мангистауской области.
Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с протестующими сначала в Жанаозене, а потом в Актау.
Он объявил о том, что владельцы АГЗС области снизили цену на сжиженный газ со 120 до 85-90 тенге, и призвал собравшихся сохранять общественный порядок.
Сегодня в Актау для рассмотрения ситуации с повышением цен на газ прибудет комиссия во главе с первым вице-премьером Ералы Тугжановым.