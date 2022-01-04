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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 2360

Qazaq Oil сделала заявление по газу: Из-за ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск физлицам в Мангистау

В среду, 3 января, компания Qazaq Oil сделала заявление по реализации сжиженного газа. Об этом сообщает «Sputnik».

Митинг на площади в Актау
Как сообщает издание «Sputnik», несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, АЗС обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены.

- Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам. Ожидается допоставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр, - заявили в компании.

Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в г. Жанаозене, 79 тенге - в остальных городах области, без ограничений в объёмах реализации.

Сети АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» представлены в регионе 19-ю автогазозаправочными станциями и в течение долгого периода времени вели реализацию сжиженного газа по наиболее низким ценам в Мангистауской области.

Ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с протестующими сначала в Жанаозене, а потом в Актау.

Он объявил о том, что владельцы АГЗС области снизили цену на сжиженный газ со 120 до 85-90 тенге, и призвал собравшихся сохранять общественный порядок.

Сегодня в Актау для рассмотрения ситуации с повышением цен на газ прибудет комиссия во главе с первым вице-премьером Ералы Тугжановым.



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Комментарии ( 5 )

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  • Ashat
 Pluto (Посетители) Сегодня, 12:11
Перестаньте вывозить газ за пределы Казахстана и тогда и газа будет хватать всем закройте границу для газавозов контролируйте местных барыг которые вывозят СПГ за пределы области, а то получается на газе сидим и ничего не имеем одну брехню и ложь от чиновников.
 
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Walking on the waves (Посетители) Сегодня, 11:57
И так уже лимиты поставили, газ только по талонам отпускают
 
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  • Papirosso
  • Ashat
 WASP-kz (Посетители) Сегодня, 11:34
chrome,а запросто - если не специалистов, а своих родственников ставить на ответственные должности. Тут не только износ оборудования, а полный кирдык настанет!
 
-2
  • Aлишер
  • Ashat
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:09
Qazaq Oil зачем врать. Корпоративным клиентам вы третий месяц счета не даете на газ. Стоимость 65 тенге была в сентябре. в октябре поднялась стоимость до 72-75 тенге и счета в конце октября уже не выписывали клиентам.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Ashat
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  • GuF
  • Pipito_317
  • Ну Ну
  • Papirosso
 chrome (Посетители) Сегодня, 10:22
30 лет независимости говорите?! Я сколько помню всё время очереди за газом возникают! Сейчас в новостях пишут про изношенность мощностей производства аж на 90%, это вообще как до такого можно докатиться chih nini stena ...
 
 

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