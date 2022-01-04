В Актау водители общественного транспорта не вышли на линию из-за угроз неизвестных лиц

Фото из архива Lada.kz

В «Caspiy Аvtopark» сообщили, что сегодня водители пяти маршрутов отказались выходить на смену.



- Наша компания обслуживает пять маршрутов № 3, 4М, 5, 107 и 8. Сегодня утром водители отказались выходить на смену в целях своей же безопасности. По их словам, вчера, 3 января, им угрожали неизвестные люди, чтобы они приостановили работу транспорта. Они опасаются порчи автобусов со стороны неизвестных людей, - рассказали в «Caspiy Аvtopark».



В «Caspiy Аvtopark» отметили, что после обеда состоится собрание с водителями и будет проведена разъяснительная работа.



- Мы очень надеемся, что водители пойдут на уступки и всё же выйдут на маршруты в целях удобства горожан, - отметили в «Caspiy Аvtopark».



В городском акимате обещали позже прокомментировать ситуацию с общественным транспортом.