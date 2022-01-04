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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 2375

В Актау водители общественного транспорта не вышли на линию из-за угроз неизвестных лиц

В Актау водители маршрутных автобусов № 3, 4М, 5, 107 и 8 отказались выходить на смену. Об этом сообщили в «Caspiy Аvtopark».

Фото из архива Lada.kz
В «Caspiy Аvtopark» сообщили, что сегодня водители пяти маршрутов отказались выходить на смену.

- Наша компания обслуживает пять маршрутов № 3, 4М, 5, 107 и 8. Сегодня утром водители отказались выходить на смену в целях своей же безопасности. По их словам, вчера, 3 января, им угрожали неизвестные люди, чтобы они приостановили работу транспорта. Они опасаются порчи автобусов со стороны неизвестных людей, - рассказали в «Caspiy Аvtopark».

В «Caspiy Аvtopark» отметили, что после обеда состоится собрание с водителями и будет проведена разъяснительная работа.

- Мы очень надеемся, что водители пойдут на уступки и всё же выйдут на маршруты в целях удобства горожан, - отметили в «Caspiy Аvtopark».

В городском акимате обещали позже прокомментировать ситуацию с общественным транспортом.



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Комментарии ( 1 )

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  • Aлишер
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  • Василий Кравчук
 chrome (Посетители) Сегодня, 13:45
По их словам, вчера, 3 января, им угрожали неизвестные люди, чтобы они приостановили работу транспорта. Они опасаются порчи автобусов со стороны неизвестных людей, - рассказали в «Caspiy Аvtopark».

По моему тут на видео они совершенно обратное говорят? В самом начале ролика, первый сюжет.
 
 

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