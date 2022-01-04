Члены правительственной комиссии ведут переговоры с группой активистов в Мангистау

Фото primeminister.kz
По данным официального сайта премьер-министра Республики Казахстан, правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ.
Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.
Ранее о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.
Ранее о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.