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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 1356

Члены правительственной комиссии ведут переговоры с группой активистов в Мангистау

Об этом сообщается на официальном информационном сайте премьер-министра Республики Казахстан.

Фото primeminister.kz
По данным официального сайта премьер-министра Республики Казахстан, правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ.

Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.

Ранее о начале работы комиссии, в состав которой вошли сотрудники администрации главы государства, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.



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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
  • Кинст
  • Ashat
  • tom2005
 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 15:18
Включаю дар предвиденья. Ща резко подскочит заболеваемость КОВИДОМ...

А вообще такое чувство что это всё отвлекающий маневр. Готовится что то глобальное. На мой взгляд. Хорошо если ошибаюсь.)))
 
-4
  • Василий Кравчук
  • Патрик
  • Кинст
  • Ashat
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Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 15:09
Из-за газа идет подорожание всех товаров. Почему они сравнивают с Россией цену на газ.там в России зарплата на разы больше чем в Казахстане, если по курсу взять.
 
-1
  • Василий Кравчук
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  • watlow
  • rastolkuy
  • Aman.6586
  • Кинст
  • Ashat
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 15:00
Что этот газ, на такси лишний раз не проедешь. Продукты, услуги подорожали в два раза. Лучше бы цены регулировали.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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