Вахтовики с месторождения Каламкас добрались до площади Ынтымак в Актау

Фото очевидцев
К митингующим на площади Ынтымак присоединились нефтяники с месторождения Каламкас. Вахтовиков встретили аплодисментами.
Сегодня, 4 января, вахтовики с месторождения Каламкас покинули место работы и направились пешком в сторону города.
Протесты продолжаются: В Сеть попало видео беспорядков возле акимата Мангистау и спецназ.
Сегодня, 4 января, вахтовики с месторождения Каламкас покинули место работы и направились пешком в сторону города.
Протесты продолжаются: В Сеть попало видео беспорядков возле акимата Мангистау и спецназ.
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