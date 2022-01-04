Владельцы торговых центров в Актау сообщили о закрытии из-за митинга

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В администрации торговых центров сообщили, что торговые комплексы «Актау» и «Ардагер» с завтрашнего дня будут временно закрыты.
- Из-за нестабильной обстановки в городе торговые комплексы будут закрыты, - сообщает администрация.
В социальных сетях горожане сообщают также о закрытии сегодня вечером крупных продуктовых магазинов.
Напомним, ранее в аэропорту Актау сообщили о задержке рейсов.
- Из-за нестабильной обстановки в городе торговые комплексы будут закрыты, - сообщает администрация.
В социальных сетях горожане сообщают также о закрытии сегодня вечером крупных продуктовых магазинов.
Напомним, ранее в аэропорту Актау сообщили о задержке рейсов.