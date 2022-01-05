Жителей Актау призывают не водить детей в сады в связи с митингами

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Жительница Актау рассказала о том, что её дети посещают детский сад в 27 микрорайоне. По её словам, воспитательница прислала сообщение в родительский чат с просьбой не приводить детей в сад 5 января.
Такое же сообщение прислали родителям, чьи дети посещают сад в 11 микрорайоне.
Другие горожане, работающие в верхней части города – неподалеку от площади «Ынтымак» - заявляют, что им посоветовали не приходить на работу.
Речь идёт об объектах, расположенных в жилом комплексе «Тамшалы», где находится НурБанк, магазины и объекты общепита.
Ранее владельцы торговых центров в Актау сообщили о закрытии из-за митинга.
Такое же сообщение прислали родителям, чьи дети посещают сад в 11 микрорайоне.
Другие горожане, работающие в верхней части города – неподалеку от площади «Ынтымак» - заявляют, что им посоветовали не приходить на работу.
Речь идёт об объектах, расположенных в жилом комплексе «Тамшалы», где находится НурБанк, магазины и объекты общепита.
Ранее владельцы торговых центров в Актау сообщили о закрытии из-за митинга.