Нашёлся знающий человека, живущего в прибрежных камышах в Актау

- Я хочу забрать и устроить его куда-нибудь на работу, потому что зимой он может погибнуть в таких условиях, - сказал знакомый Максима.

Живущего на берегу Каспия мужчину действительно зовут Максим, как он и представился корреспонденту Lada.kz. Он родился в 1986 году в Жанаозене. Мать - русская, отец - казах. Также у Максима есть родная сестра, которая в настоящее время проживает в Алматы.В детстве родители Максима развелись, мать с детьми уехала в Самарскую область. Глава семейства остался в Жанаозене, а после переехал в Актау. Позже он узнал, что у жены появились проблемы с алкоголем и поехал забирать детей обратно.В 2004 году, вернувшись в Актау подростком, Максим с паспортом гражданина Казахстана устроился сначала разнорабочим на станции Мангистау (бывшая станция Мангышлак), вскоре стал водителем.Спустя время работал водителем на внедорожнике на одном из месторождении в регионе. У него была достойная заработная плата. Также трудился в Бейнеу.Но в семье с отцом у Максима постоянно возникали ссоры. Он выгонял сына, потом снова принимал. Закончилось тем, что парень оказался предоставлен сам себе на улицах города.Раньше, как рассказал человек, близко знающий Максима, он был намного здоровее по телосложению, сейчас похудел.Отец Максима живёт в Актау по сегодняшний день. О судьбе матери неизвестно.Родная сестра Максима проживает в Алматы.: Вся история написана со слов жителя Актау, который связался с редакцией и попросил не называть его имени.