В Мангистау растёт число заражений коронавирусом

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По данным на 15 января, за сутки в стране зарегистрирован 12 381 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 234 - в Мангистауской области.
Отмечается пять фактов выздоровления.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 24 368 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 194 366 человек, второй компонент - 177 071 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области..
В «жёлтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
В «зелёной» зоне: Северо-Казахстанская область. ⠀
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
Отмечается пять фактов выздоровления.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 24 368 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 194 366 человек, второй компонент - 177 071 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области..
В «жёлтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
В «зелёной» зоне: Северо-Казахстанская область. ⠀
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
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