Число заболевших коронавирусом в Мангистау продолжает расти

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За сутки в стране выявлено 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 232 - в Мангистауской области. В регионе выздоровели 45 человек.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 24 600 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 194 631 человек, второй компонент - 177 223 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области
В «жёлтой» зоне: Восточно-Казахстанская,Туркестанская, Северо-Казахстанская области.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 24 600 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 194 631 человек, второй компонент - 177 223 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области
В «жёлтой» зоне: Восточно-Казахстанская,Туркестанская, Северо-Казахстанская области.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
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