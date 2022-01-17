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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:02

Просмотров: 1251

Кому платить за электричество, и увеличат ли тариф для жителей Актау

Ситуацию с оплатой за электроэнергию и её стоимостью объяснил заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром» Руслан Бектемир.

Фото из доступных источников
Lada.kz: Кому должны оплачивать жители Актау за электроэнергию в январе (за декабрь) и в феврале (за январь)? Какая компания с января 2022 года будет обеспечивать население Актау и Мунайлинского района бесперебойным электроснабжением?

По словам Руслана Бектемира, в январе 2022 года бытовые потребители оплачивают за декабрь 2021 года ТОО «AllianceEnergoSnab».

ТОО «AllianceEnergoSnab» (и его филиалу «AllianceEnergoSnab-Aktau») было отказано в заключении договора на первый квартал 2022 года в связи с неподтверждением платёжеспособности.

- В целях обеспечения бесперебойности энергоснабжения населения, объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и других потребителей «МАЭК-Казатомпром» предложил действующим энергоснабжающим организациям (ЭСО), имеющим соответствующие лицензии и подтвердившим свою платёжеспособность, приобрести высвобождающийся объём электроэнергии. Три из четырёх ЭСО отказались от энергоснабжения бытовых потребителей и бюджетных организаций в первом квартале 2022 года. ТОО «Маңғыстау Жарық» - ЭСО, обслуживающая потребителей четырёх районов области и Жанаозен, выразила готовность приобрести высвобождающиеся объёмы электроэнергии. С учётом изложенного, «МАЭК-Казатомпром» и участники энергорынка рекомендуют оплачивать за электроэнергию за январь 2022 года (в феврале) ТОО «Маңғыстау Жарық», которое имеет публичный договор с населением. Юридические лица, не связанные ограничениями закона о государственных закупках, свободны в выборе ЭСО по своему усмотрению, - объяснил Руслан Бектемир.


Lada.kz: Будет ли увеличен тариф для населения?

Как заверил Руслан Бектемир, с 1 января 2022 года отпускная цена «МАЭК-Казатомпром» на оптовом рынке снизилась на 0,04 тенге и составляет 13,76 тенге за 1 кВт/ч.

- Конечные тарифы энергоснабжающих организаций для Актау и Мунайлинского района утверждаются департаментом КРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области. Тарифы ЭСО включают не только стоимость приобретения энергии на электрических станциях, но и затраты на передачу в электрических сетях, выплаты в РФЦ и КЕГОК. Насколько нам известно, в ближайшие шесть месяцев повышение тарифов для населения не прогнозируется, - подчеркнул заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром».



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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 Pluto (Посетители) Сегодня, 08:39
Опять бодягу развели хрен поймешь что тут наплел этот чинуша от электричества. Коротко и ясно обоснуйте кому платить?
 
-1
  • Патрик
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • motor
  • Шевченко 81
 diger (Посетители) Сегодня, 07:17
Прокладку в утиль...хватит наживаться на народе.
 
 

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