Кому платить за электричество, и увеличат ли тариф для жителей Актау

- В целях обеспечения бесперебойности энергоснабжения населения, объектов здравоохранения, образования, правоохранительных органов и других потребителей «МАЭК-Казатомпром» предложил действующим энергоснабжающим организациям (ЭСО), имеющим соответствующие лицензии и подтвердившим свою платёжеспособность, приобрести высвобождающийся объём электроэнергии. Три из четырёх ЭСО отказались от энергоснабжения бытовых потребителей и бюджетных организаций в первом квартале 2022 года. ТОО «Маңғыстау Жарық» - ЭСО, обслуживающая потребителей четырёх районов области и Жанаозен, выразила готовность приобрести высвобождающиеся объёмы электроэнергии. С учётом изложенного, «МАЭК-Казатомпром» и участники энергорынка рекомендуют оплачивать за электроэнергию за январь 2022 года (в феврале) ТОО «Маңғыстау Жарық», которое имеет публичный договор с населением. Юридические лица, не связанные ограничениями закона о государственных закупках, свободны в выборе ЭСО по своему усмотрению, - объяснил Руслан Бектемир.

- Конечные тарифы энергоснабжающих организаций для Актау и Мунайлинского района утверждаются департаментом КРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области. Тарифы ЭСО включают не только стоимость приобретения энергии на электрических станциях, но и затраты на передачу в электрических сетях, выплаты в РФЦ и КЕГОК. Насколько нам известно, в ближайшие шесть месяцев повышение тарифов для населения не прогнозируется, - подчеркнул заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром».

По словам Руслана Бектемира, в январе 2022 года бытовые потребители оплачивают за декабрь 2021 года ТОО «AllianceEnergoSnab».ТОО «AllianceEnergoSnab» (и его филиалу «AllianceEnergoSnab-Aktau») было отказано в заключении договора на первый квартал 2022 года в связи с неподтверждением платёжеспособности.Как заверил Руслан Бектемир, с 1 января 2022 года отпускная цена «МАЭК-Казатомпром» на оптовом рынке снизилась на 0,04 тенге и составляет 13,76 тенге за 1 кВт/ч.