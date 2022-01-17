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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 129

Аким Форт-Шевченко арестован на 15 суток за вождение в алкогольном опьянении

Чиновник лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет. Сам Шалкыбай Азербаев вину не признал. А запах алкоголя объяснил тем, что протирал спиртом шею из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба Тупкараганского районного суда.

Кадр видео
Аким Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев предстал перед судом Тупкараганского района. На чиновника было заведено административное дело по части 1 статьи 608 Кодекса об Административных правонарушениях РК.

- Судом установлено, что Азирбаев Ш. на 3 километре «Актау - Форт-Шевченко» управлял автомашиной с государственным номером 397 АС 12 марки Toyota Camry 2,4 в состоянии алкогольного опьянения. Заключением медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества в состояния опьянения составляет 0,73 процента - алкогольное опьянение лёгкой степени, - сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда.

В пресс-службе суда пояснили, что в Кодексе РК об административных правонарушениях части 1 статьи 608 КоАП РК - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

- На судебном заседание Ш.Азирбаев, не признав вину, пояснил, что не употреблял алкогольные напитки, а только из-за болезни протирал спиртом шею. В заключение прокурор просил признать Азирбаева Шалкыбая виновным и назначить наказание - административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Постановлением суда Азирбаев Шалкыбай привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление не вступило в законную силу.



Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, автор которого утверждал, что аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём.



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