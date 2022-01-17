Аким Форт-Шевченко арестован на 15 суток за вождение в алкогольном опьянении

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Аким Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев предстал перед судом Тупкараганского района. На чиновника было заведено административное дело по части 1 статьи 608 Кодекса об Административных правонарушениях РК.
- Судом установлено, что Азирбаев Ш. на 3 километре «Актау - Форт-Шевченко» управлял автомашиной с государственным номером 397 АС 12 марки Toyota Camry 2,4 в состоянии алкогольного опьянения. Заключением медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества в состояния опьянения составляет 0,73 процента - алкогольное опьянение лёгкой степени, - сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда.
В пресс-службе суда пояснили, что в Кодексе РК об административных правонарушениях части 1 статьи 608 КоАП РК - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
- На судебном заседание Ш.Азирбаев, не признав вину, пояснил, что не употреблял алкогольные напитки, а только из-за болезни протирал спиртом шею. В заключение прокурор просил признать Азирбаева Шалкыбая виновным и назначить наказание - административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Постановлением суда Азирбаев Шалкыбай привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, автор которого утверждал, что аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём.
- Судом установлено, что Азирбаев Ш. на 3 километре «Актау - Форт-Шевченко» управлял автомашиной с государственным номером 397 АС 12 марки Toyota Camry 2,4 в состоянии алкогольного опьянения. Заключением медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества в состояния опьянения составляет 0,73 процента - алкогольное опьянение лёгкой степени, - сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда.
В пресс-службе суда пояснили, что в Кодексе РК об административных правонарушениях части 1 статьи 608 КоАП РК - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
- На судебном заседание Ш.Азирбаев, не признав вину, пояснил, что не употреблял алкогольные напитки, а только из-за болезни протирал спиртом шею. В заключение прокурор просил признать Азирбаева Шалкыбая виновным и назначить наказание - административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Постановлением суда Азирбаев Шалкыбай привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, автор которого утверждал, что аким Форт-Шевченко попался пьяным за рулём.
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