Спасатели будут дежурить в местах массовых крещенских купаний в Актау

Фото пресс-службы ведомства
В ДЧС Мангистауской области рассказали, что спасатели будут дежурить 18 и 19 января на следующих участках:
- в Актау - от пляжа «Достар» в 1 микрорайоне до яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне;
- от яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне до кафе «Maida» в 7А микрорайоне;
- от кафе «Maida» в 7А микрорайоне до «Самала» в 15 микрорайоне;
- в городе Форт-Шевченко;
- в селе Курык на базе отдыха «Кендерли».
Дежурить спасатели будут с 08:00 до 23:00 часов.
Ранее Александр Пушин, настоятель благовещенского прихода Уральской епархии Актау, сообщил, что в этом году в Актау массовые крещенские купания запрещены из-за коронавируса.
- в Актау - от пляжа «Достар» в 1 микрорайоне до яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне;
- от яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне до кафе «Maida» в 7А микрорайоне;
- от кафе «Maida» в 7А микрорайоне до «Самала» в 15 микрорайоне;
- в городе Форт-Шевченко;
- в селе Курык на базе отдыха «Кендерли».
Дежурить спасатели будут с 08:00 до 23:00 часов.
Ранее Александр Пушин, настоятель благовещенского прихода Уральской епархии Актау, сообщил, что в этом году в Актау массовые крещенские купания запрещены из-за коронавируса.
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