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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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Спасатели будут дежурить в местах массовых крещенских купаний в Актау

Несмотря на запрет на проведение массовых крещенских купаний в Каспии, в департаменте по чрезвычайным ситуациям уверены, что найдутся смельчаки, которые захотят искупаться. Поэтому сотрудники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области организуют дежурство спасателей на побережье.

Фото пресс-службы ведомства
В ДЧС Мангистауской области рассказали, что спасатели будут дежурить 18 и 19 января на следующих участках:

- в Актау - от пляжа «Достар» в 1 микрорайоне до яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне;
- от яхт-клуба «Бриз» в 4А микрорайоне до кафе «Maida» в 7А микрорайоне;
- от кафе «Maida» в 7А микрорайоне до «Самала» в 15 микрорайоне;
- в городе Форт-Шевченко;
- в селе Курык на базе отдыха «Кендерли».

Дежурить спасатели будут с 08:00 до 23:00 часов.

Ранее Александр Пушин, настоятель благовещенского прихода Уральской епархии Актау, сообщил, что в этом году в Актау массовые крещенские купания запрещены из-за коронавируса.



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