В родильном доме Актау ответили на жалобу пациентки

Фото из архива Lada.kz
Как сообщили в Актауском роддоме, все роженицы обеспечены полноценным питанием, который включает завтрак, обед и ужин.
- Я предполагаю, что питанием возмутилась женщина, ребёнок которой находится или находился на втором этапе выхаживания. В этом случае маме еда не предназначена, но в виде исключения мы, несмотря на то, что не должны кормить, предоставляем горячее. Своим сотрудникам я запретила брать даже то, что осталось. Питанием наше медучреждение обеспечивает «Адиль и Компания». В год на еду предназначено 17 миллионов тенге, - рассказала Галия Махимова, директор Актауского городского перинатального центра.
Напомним, жительница Актау возмутилась питанием, которым обеспечивают рожениц.
- Я предполагаю, что питанием возмутилась женщина, ребёнок которой находится или находился на втором этапе выхаживания. В этом случае маме еда не предназначена, но в виде исключения мы, несмотря на то, что не должны кормить, предоставляем горячее. Своим сотрудникам я запретила брать даже то, что осталось. Питанием наше медучреждение обеспечивает «Адиль и Компания». В год на еду предназначено 17 миллионов тенге, - рассказала Галия Махимова, директор Актауского городского перинатального центра.
Напомним, жительница Актау возмутилась питанием, которым обеспечивают рожениц.
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