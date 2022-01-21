Полиция Мангистау: Нуждающимся в жилищных выплатах сотрудникам произведена полная оплата

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По данным департамента полиции Мангистауской области, всем сотрудникам, признанным нуждающимися в жилищных выплатах в декабре 2021 года, была произведена полная оплата.
Согласно статье 101-3 Закона РК «О жилищных отношениях», а также постановлению правительства РК №524 от 11 августа 2021 года «Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисление размера, назначения, перерасчёта, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат», которое вступило в законную силу в августе 2021 года (с правом применения закона «О жилищных отношениях» с 01.01.2021г.), сотрудники признаются нуждающимися в жилище в случаях, если:
1) они не имеют жилища на праве собственности в данном населённом пункте, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается;
2) они не имеют в постоянном пользовании жилища, полученного из государственного жилищного фонда, в данном населённом пункте;
3) жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;
4) в составе семьи имеются больные, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.
- При несогласии сотрудника с отказом в удовлетворении его рапорта о признании нуждающимся в жилье по решению Жилищной комиссии департамента полиции, сотрудник вправе обжаловать данный акт/действие в суде. Жалоб со стороны сотрудников не поступало. Сотрудники, разместившие обращение в отношении Жилищной комиссии департамента полиции на странице Инстаграм «Обо всём РК», «получили жильё по разным программам», то есть имеют имущественные права, зарегистрированные до 01.01.2021г. и действие Закона РК «О жилищных отношениях» в части оплаты сотрудникам, которые приобрели жилье по ипотечной и другим государственным жилищным программам, на них не распространяется. Соответственно, доводы о неосуществлении жилищных выплат сотрудникам, признанным по Закону РК «О жилищных отношениях» нуждающимися в них, не обоснованы, - сообщили в юридическом отделе департамента полиции региона.
Напомним, к президенту страны обратились полицейские из Мангистау.
Согласно статье 101-3 Закона РК «О жилищных отношениях», а также постановлению правительства РК №524 от 11 августа 2021 года «Об утверждении Правил обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисление размера, назначения, перерасчёта, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат», которое вступило в законную силу в августе 2021 года (с правом применения закона «О жилищных отношениях» с 01.01.2021г.), сотрудники признаются нуждающимися в жилище в случаях, если:
1) они не имеют жилища на праве собственности в данном населённом пункте, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается;
2) они не имеют в постоянном пользовании жилища, полученного из государственного жилищного фонда, в данном населённом пункте;
3) жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям;
4) в составе семьи имеются больные, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному уполномоченным органом в области здравоохранения), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.
- При несогласии сотрудника с отказом в удовлетворении его рапорта о признании нуждающимся в жилье по решению Жилищной комиссии департамента полиции, сотрудник вправе обжаловать данный акт/действие в суде. Жалоб со стороны сотрудников не поступало. Сотрудники, разместившие обращение в отношении Жилищной комиссии департамента полиции на странице Инстаграм «Обо всём РК», «получили жильё по разным программам», то есть имеют имущественные права, зарегистрированные до 01.01.2021г. и действие Закона РК «О жилищных отношениях» в части оплаты сотрудникам, которые приобрели жилье по ипотечной и другим государственным жилищным программам, на них не распространяется. Соответственно, доводы о неосуществлении жилищных выплат сотрудникам, признанным по Закону РК «О жилищных отношениях» нуждающимися в них, не обоснованы, - сообщили в юридическом отделе департамента полиции региона.
Напомним, к президенту страны обратились полицейские из Мангистау.
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