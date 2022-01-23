Сколько человек заразились коронавирусом в Мангистау

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За сутки в стране выявлено 14 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 189 - в Мангистауской области. В регионе выздоровели 32 человека.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 26 172 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 198 306 человек, второй компонент - 179 664 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «жёлтой» зоне - Туркестанская область.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 26 172 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 198 306 человек, второй компонент - 179 664 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «жёлтой» зоне - Туркестанская область.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области.
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