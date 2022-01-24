Жизненный уклад кызылкалинцев в Мангистау

Андрей Астафьев рассказывает о быте кызылкалинцев. Кадр видео
На своём Youtube-канале Андрей Астафьев опубликовал третью часть о тайнах кызылкалинской крепости.
В данном видеосюжете археолог поведал нам о материальной культуре жителей городища Кызылкала, которое просуществовало триста лет.
Напомним, первый рассказ о средневековом городище Кызылкала вышел в конце 2021 года. Позже появилась вторая часть об археологическом исследовании поселения.
В данном видеосюжете археолог поведал нам о материальной культуре жителей городища Кызылкала, которое просуществовало триста лет.
Напомним, первый рассказ о средневековом городище Кызылкала вышел в конце 2021 года. Позже появилась вторая часть об археологическом исследовании поселения.
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