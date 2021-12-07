Археолог Андрей Астафьев рассказал об исследовании средневекового городища Кызылкала

Археолог Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой степи».Андрей Астафьев рассказал об археологическом исследовании средневекового городища Кызылкала, которое расположено по-соседству с легендарной горой Шеркала. Шеркала является природным символом Мангистауской области и овеяна легендарным прошлым.- В переводе с тюркского Кызылкала — «Красный город». Вероятней всего, он возник из-за обилия на поверхности поселения обломков красного кирпича и черенков глиняной посуды. Свидетельства былой жизни встречаются здесь буквально на каждом шагу, - рассказал Андрей Астафьев.