В управлении сельского хозяйства Мангистау ответили на требования фермеров о снижении цены на корма

Фото ЦОКа Мангистауской области
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области ответили на требования фермеров о снижении цены на корма и сено, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на руководителя управления Казбека Ташимова.
Глава ведомства отметил, что рыночная цена килограмма корма (на элеваторе) на зерноперерабатывающих комбинатах других регионов составляет 80-85 тенге.
- Рыночная цена в области составляет 100 тенге за 1 кг корма, включая затраты на перевозку в Мангистаускую область (транспортом или по железной дороге с учётом погрузки, выгрузки и т.д.). Таким образом, нужно учитывать что себестоимость производства кормов составляет 85 тенге, не учитывая расходов на перевозку и погрузку. Несмотря на это, в целях удешевления цен на корма между акиматом области и крупнейшими нефтедобывающими предприятиями региона была достигнута договоренность о субсидировании цен на корма. Благодаря этому в текущем году мешок отрубей реализуется по 1 500 тенге, то есть 1 кг сейчас подешевел до 75 тенге, - сказал Казбек Ташимов.
По льготной цене, по словам Казбека Ташимова, уже реализовано 95 054 мешка (1900 тонн) (1 мешок = 20 кг х 75 тенге = 1500 тенге) кормов (отрубей).
- Что касается требования удешевить стоимость 1 тюка сена до 500 тенге и стоимость 1 рулона до 8 000 тенге – в других областях в зимний период стоимость 1 рулона сена составляет в среднем 10 тысяч тенге. Климатические условия Мангистауской области не позволяют заготавливать сено, оно является привозным.
В пример возьмём перевозку в Мангистаускую область. Если ёмкость грузового транспорта в среднем составляет 50 рулонов, то есть 50 рулонов сена будут стоить 500 тысяч тенге (каждый рулон по минимальной цене 10 тысяч тенге). А стоимость перевозки сена на грузовике варьируется в пределах 400 - 500 тысяч тенге. Поэтому из других областей с учётом затрат на транспортировку с приобретением ориентировочно на 900 тысяч тенге (50 рулонов сена 500 000 + 400 000 тенге стоимость перевозки), то есть расход за 1 рулон сена составляет 18 тысяч тенге. Таким образом, минимальная рыночная цена на рулон сена в области составляет в среднем 18 тысяч тенге, - сообщил Казбек Ташимов.
Также чиновник рассказал о принятых мерах, связанных с засухой в регионе в 2021 году.
- В июле 2021 года через СПК «Каспий» было выделено 204 миллиона тенге. Из них на 150 миллионов тенге было закуплено сено и на 54 миллиона тенге - ячменный корм. В итоге корм был реализован в населённые пункты по низким ценам. Был создан специальный штаб, и началась работа по учёту поголовья скота Мангистауской области. Из резерва правительства страны выделено 1,9 миллиарда тенге на частичное возмещение затрат на маточное поголовье на базе сельскохозяйственного транспортопроизводителя (СХТП). В регионе 435 миллионов тенге выдано для 733 крестьянских хозяйств и 812 миллионов 757 тысяч тенге - для 6711 частных фермеров. Всего выделено 1,248 миллиарда тенге, - сообщил Казбек Ташимов.
Из местного бюджета, как сообщил чиновник, 2,1 миллиарда тенге выделено 41 оператору для реализации в регионе в зимний период 14 864 тонн сена, 9 900 тонн кормов по ценам ниже рыночных на 10-15 процентов.
- На 75 процентов снижены дорожные расходы по тарифам на корма, сено, поступающие в Мангистаускую область по железной дороге из других регионов. Благодаря железнодорожным льготам на сумму 855 миллионов тенге было доставлено 1907 вагонов кормов. Из Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей получено сено, а также заключены меморандумы на пастбищные угодья (в результате из нашего региона 82 крестьянских хозяйства и 74 частных фермера вывезли в другие регионы 14 946 голов скота. В земельном заповеднике «Кендерли-Каясан» местным предпринимателям было выдано разрешение на сенокошение, выпас скота и выкапывание колодцев, - сказал Казбек Ташимов.
На 2022 год предусмотрено порядка 400 миллионов тенге из местного бюджета направить в крестьянские хозяйства.
- Уважаемые жители области, мы с пониманием относимся к текущей ситуации и хотим заверить вас, что местными исполнительными органами будут приниматься все необходимые усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Между тем, необходимо смотреть трезвым взглядом на сложившееся положение, понимать рыночный механизм формирования цены на корма и сено, они являются привозными и заготавливаются такими же частными предпринимателями из других регионов, которые, в свою очередь, также несут убытки, - отметил Казбек Ташимов.
В ближайшее время в область планируется прибытие делегации из Министерства сельского хозяйства, члены которой намерены выехать в районы для ознакомления с реальной ситуацией, а также провести встречи с представителями крестьянских хозяйств и частных подворий. По итогам данного визита будет составлен план работы по выходу из данной ситуации.
Напомним, ультиматум акиму Мангистау поставили фермеры, потребовав, чтобы отруби для животных стоили 50 тенге за один килограмм, тюк сена - 500 тенге за единицу, рулон сена - восемь тысяч тенге.
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Фермерам из Мангистау бывший глава правительства поручил оказать помощь.
Глава ведомства отметил, что рыночная цена килограмма корма (на элеваторе) на зерноперерабатывающих комбинатах других регионов составляет 80-85 тенге.
- Рыночная цена в области составляет 100 тенге за 1 кг корма, включая затраты на перевозку в Мангистаускую область (транспортом или по железной дороге с учётом погрузки, выгрузки и т.д.). Таким образом, нужно учитывать что себестоимость производства кормов составляет 85 тенге, не учитывая расходов на перевозку и погрузку. Несмотря на это, в целях удешевления цен на корма между акиматом области и крупнейшими нефтедобывающими предприятиями региона была достигнута договоренность о субсидировании цен на корма. Благодаря этому в текущем году мешок отрубей реализуется по 1 500 тенге, то есть 1 кг сейчас подешевел до 75 тенге, - сказал Казбек Ташимов.
По льготной цене, по словам Казбека Ташимова, уже реализовано 95 054 мешка (1900 тонн) (1 мешок = 20 кг х 75 тенге = 1500 тенге) кормов (отрубей).
- Что касается требования удешевить стоимость 1 тюка сена до 500 тенге и стоимость 1 рулона до 8 000 тенге – в других областях в зимний период стоимость 1 рулона сена составляет в среднем 10 тысяч тенге. Климатические условия Мангистауской области не позволяют заготавливать сено, оно является привозным.
В пример возьмём перевозку в Мангистаускую область. Если ёмкость грузового транспорта в среднем составляет 50 рулонов, то есть 50 рулонов сена будут стоить 500 тысяч тенге (каждый рулон по минимальной цене 10 тысяч тенге). А стоимость перевозки сена на грузовике варьируется в пределах 400 - 500 тысяч тенге. Поэтому из других областей с учётом затрат на транспортировку с приобретением ориентировочно на 900 тысяч тенге (50 рулонов сена 500 000 + 400 000 тенге стоимость перевозки), то есть расход за 1 рулон сена составляет 18 тысяч тенге. Таким образом, минимальная рыночная цена на рулон сена в области составляет в среднем 18 тысяч тенге, - сообщил Казбек Ташимов.
Также чиновник рассказал о принятых мерах, связанных с засухой в регионе в 2021 году.
- В июле 2021 года через СПК «Каспий» было выделено 204 миллиона тенге. Из них на 150 миллионов тенге было закуплено сено и на 54 миллиона тенге - ячменный корм. В итоге корм был реализован в населённые пункты по низким ценам. Был создан специальный штаб, и началась работа по учёту поголовья скота Мангистауской области. Из резерва правительства страны выделено 1,9 миллиарда тенге на частичное возмещение затрат на маточное поголовье на базе сельскохозяйственного транспортопроизводителя (СХТП). В регионе 435 миллионов тенге выдано для 733 крестьянских хозяйств и 812 миллионов 757 тысяч тенге - для 6711 частных фермеров. Всего выделено 1,248 миллиарда тенге, - сообщил Казбек Ташимов.
Из местного бюджета, как сообщил чиновник, 2,1 миллиарда тенге выделено 41 оператору для реализации в регионе в зимний период 14 864 тонн сена, 9 900 тонн кормов по ценам ниже рыночных на 10-15 процентов.
- На 75 процентов снижены дорожные расходы по тарифам на корма, сено, поступающие в Мангистаускую область по железной дороге из других регионов. Благодаря железнодорожным льготам на сумму 855 миллионов тенге было доставлено 1907 вагонов кормов. Из Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей получено сено, а также заключены меморандумы на пастбищные угодья (в результате из нашего региона 82 крестьянских хозяйства и 74 частных фермера вывезли в другие регионы 14 946 голов скота. В земельном заповеднике «Кендерли-Каясан» местным предпринимателям было выдано разрешение на сенокошение, выпас скота и выкапывание колодцев, - сказал Казбек Ташимов.
На 2022 год предусмотрено порядка 400 миллионов тенге из местного бюджета направить в крестьянские хозяйства.
- Уважаемые жители области, мы с пониманием относимся к текущей ситуации и хотим заверить вас, что местными исполнительными органами будут приниматься все необходимые усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Между тем, необходимо смотреть трезвым взглядом на сложившееся положение, понимать рыночный механизм формирования цены на корма и сено, они являются привозными и заготавливаются такими же частными предпринимателями из других регионов, которые, в свою очередь, также несут убытки, - отметил Казбек Ташимов.
В ближайшее время в область планируется прибытие делегации из Министерства сельского хозяйства, члены которой намерены выехать в районы для ознакомления с реальной ситуацией, а также провести встречи с представителями крестьянских хозяйств и частных подворий. По итогам данного визита будет составлен план работы по выходу из данной ситуации.
Напомним, ультиматум акиму Мангистау поставили фермеры, потребовав, чтобы отруби для животных стоили 50 тенге за один килограмм, тюк сена - 500 тенге за единицу, рулон сена - восемь тысяч тенге.
Ранее селькохозяйственники требовали отставки министра сельского хозяйства.
Всё началось с того, что в Мангистау сфотографировали умирающих от голода лошадей.
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