В Мангистауской области ревакцинацию прошли 15 934 человека

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам Аскара Сагимбаева, большая часть населения, прошедших ревакцинацию - работники медицинской сферы и военные.
- В области в 21 поликлинике проводится ревакцинация. Сейчас используют российские вакцины «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac», «Pfizer». Всего привито I компонентом - 205 516 человек, II компонентом - 183 094 человека, - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.
Напомним, в Мангистау за сутки зарегистрировано 177 заразившихся коронавирусом.
- В области в 21 поликлинике проводится ревакцинация. Сейчас используют российские вакцины «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac», «Pfizer». Всего привито I компонентом - 205 516 человек, II компонентом - 183 094 человека, - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.
Напомним, в Мангистау за сутки зарегистрировано 177 заразившихся коронавирусом.
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