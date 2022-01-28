Волонтёры и военные присоединились к поиску пропавшей жительницы Мангистау

Фото из архива Lada.kz
К поискам пропавшей Хадиши Есмагамбетовой привлечено 50 солдат пограничной службы КНБ РК, 20 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и более 100 волонтёров.
- Женщину разыскивают 125 сотрудников полиции, две служебные собаки. Для более точного определения места пропавшей женщины в воздух поднимается дрон. Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просим сообщить в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Напомним, жительница села Жетыбай - 61-летняя Хадиша Есмагамбетова вышла из дома 5 января примерно в 04:00 и не вернулась. Семья и родственники обратились по месту с заявлением в полицию. Женщина была одета в белый длинный джемпер и зелёное платье.
- Женщину разыскивают 125 сотрудников полиции, две служебные собаки. Для более точного определения места пропавшей женщины в воздух поднимается дрон. Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просим сообщить в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Напомним, жительница села Жетыбай - 61-летняя Хадиша Есмагамбетова вышла из дома 5 января примерно в 04:00 и не вернулась. Семья и родственники обратились по месту с заявлением в полицию. Женщина была одета в белый длинный джемпер и зелёное платье.