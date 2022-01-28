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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 1622

Волонтёры и военные присоединились к поиску пропавшей жительницы Мангистау

Свыше 200 человек занимаются поиском пропавшей в январе жительницы Мангистау. К поиску привлекли волонтёров и военнослужащих региона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Фото из архива Lada.kz
К поискам пропавшей Хадиши Есмагамбетовой привлечено 50 солдат пограничной службы КНБ РК, 20 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и более 100 волонтёров.

- Женщину разыскивают 125 сотрудников полиции, две служебные собаки. Для более точного определения места пропавшей женщины в воздух поднимается дрон. Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просим сообщить в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Напомним, жительница села Жетыбай - 61-летняя Хадиша Есмагамбетова вышла из дома 5 января примерно в 04:00 и не вернулась. Семья и родственники обратились по месту с заявлением в полицию. Женщина была одета в белый длинный джемпер и зелёное платье.




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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 12:07
Я не против поисков кого либо, но почитав статью я понял что военным больше нечего делать, как заниматься поиском и разгонять мирных митингующих.
 
 

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