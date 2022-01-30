В Мангистау 101 новый случай заражения коронавирусом

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За сутки в стране выявлено 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 101 - в Мангистауской области (выздоровели 207 человек).
Вчера, 29 января, было зарегистрировано 147 фактов заражения, 28 января - 154, 27 января - 128.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 212 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 201 324 человека, второй компонент - 181 744 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне - Кызылординская область.
В «зеленой» зоне - Туркестанская область
Напомним, вышло новое постановление санврача Мангистау.
Вчера, 29 января, было зарегистрировано 147 фактов заражения, 28 января - 154, 27 января - 128.
Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 212 заболевших.
Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 201 324 человека, второй компонент - 181 744 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне - Кызылординская область.
В «зеленой» зоне - Туркестанская область
Напомним, вышло новое постановление санврача Мангистау.
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