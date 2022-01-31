Шлагбаум раздора в Актау: владелец парковки дал объяснения

Фото жителя 12 микрорайона Кайрата
По словам хозяина строительной компании, располагающейся в трёхэтажной пристройке к дому №34 в 12 микрорайоне, данный участок предоставлен для организации парковочной стоянки.
Для решения проблемы решено изготовить пульты управления для жителей прилегающих домов.
Напомним, в ноябре 2021 года в акимате сообщили, что земельный участок предоставлен компании «КазЭлитСтрой» для благоустройства, озеленения территории и организации парковочной стоянки, при этом без капитального строительства, без ограждения и шлагбаума. Руководству компании обещали вынести предупреждение о необходимости демонтажа шлагбаума. Также материалы обещали передать в земельную инспекцию для принятия мер.
Спустя два месяца шлагбаум так и не был демонтирован.
- Для этого нами проведены работы по асфальтированию и организации парковки. Действия по установлению шлагбаума были направлены на то, чтобы предотвратить размещение на данной парковке личных автомобилей работников АО «Каражанбасмунай», которые, имея собственную парковку, располагают свой автотранспорт на стоянке перед домом №33. Ежедневно, с 08:00 и до 20:00 включительно, стоянка заполнена автомашинами сотрудников, тем самым они препятствуют размещению автомобилей нашей компании и жителей прилегающих домов, - объяснил причину собственник парковки.
Для решения проблемы решено изготовить пульты управления для жителей прилегающих домов.
- В практике жильцы жилых комплексов имеют свои обособленные парковки для размещения автотранспорта собственников жилья. Наша задумка была создать комфортные условия для жителей близлежащих домов. В соответствии с этим жители домов №33 и №34 могут обратиться в офис компании для получения пультов для личного пользования. Они выдаются на бесплатной основе, - заверил хозяин шлагбаума.
Напомним, в ноябре 2021 года в акимате сообщили, что земельный участок предоставлен компании «КазЭлитСтрой» для благоустройства, озеленения территории и организации парковочной стоянки, при этом без капитального строительства, без ограждения и шлагбаума. Руководству компании обещали вынести предупреждение о необходимости демонтажа шлагбаума. Также материалы обещали передать в земельную инспекцию для принятия мер.
Спустя два месяца шлагбаум так и не был демонтирован.