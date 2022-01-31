Шлагбаум раздора в Актау: владелец парковки дал объяснения

- Для этого нами проведены работы по асфальтированию и организации парковки. Действия по установлению шлагбаума были направлены на то, чтобы предотвратить размещение на данной парковке личных автомобилей работников АО «Каражанбасмунай», которые, имея собственную парковку, располагают свой автотранспорт на стоянке перед домом №33. Ежедневно, с 08:00 и до 20:00 включительно, стоянка заполнена автомашинами сотрудников, тем самым они препятствуют размещению автомобилей нашей компании и жителей прилегающих домов, - объяснил причину собственник парковки.

- В практике жильцы жилых комплексов имеют свои обособленные парковки для размещения автотранспорта собственников жилья. Наша задумка была создать комфортные условия для жителей близлежащих домов. В соответствии с этим жители домов №33 и №34 могут обратиться в офис компании для получения пультов для личного пользования. Они выдаются на бесплатной основе, - заверил хозяин шлагбаума.