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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 1898

Шлагбаум раздора в Актау: владелец парковки дал объяснения

Владелец строительной компании в 12 микрорайоне организовал у своего здания парковочную стоянку и установил шлагбаум. Парковавшие там ранее свои автомобили жильцы дома столкнулись с проблемой. Хозяин шлагбаума объяснил причину своих действий, а также нашел компромисс с жителями.

Фото жителя 12 микрорайона Кайрата
По словам хозяина строительной компании, располагающейся в трёхэтажной пристройке к дому №34 в 12 микрорайоне, данный участок предоставлен для организации парковочной стоянки.

- Для этого нами проведены работы по асфальтированию и организации парковки. Действия по установлению шлагбаума были направлены на то, чтобы предотвратить размещение на данной парковке личных автомобилей работников АО «Каражанбасмунай», которые, имея собственную парковку, располагают свой автотранспорт на стоянке перед домом №33. Ежедневно, с 08:00 и до 20:00 включительно, стоянка заполнена автомашинами сотрудников, тем самым они препятствуют размещению автомобилей нашей компании и жителей прилегающих домов, - объяснил причину собственник парковки.


Шлагбаум раздора в Актау: владелец парковки дал объяснения


Для решения проблемы решено изготовить пульты управления для жителей прилегающих домов.

- В практике жильцы жилых комплексов имеют свои обособленные парковки для размещения автотранспорта собственников жилья. Наша задумка была создать комфортные условия для жителей близлежащих домов. В соответствии с этим жители домов №33 и №34 могут обратиться в офис компании для получения пультов для личного пользования. Они выдаются на бесплатной основе, - заверил хозяин шлагбаума.


Шлагбаум раздора в Актау: владелец парковки дал объяснения


Напомним, в ноябре 2021 года в акимате сообщили, что земельный участок предоставлен компании «КазЭлитСтрой» для благоустройства, озеленения территории и организации парковочной стоянки, при этом без капитального строительства, без ограждения и шлагбаума. Руководству компании обещали вынести предупреждение о необходимости демонтажа шлагбаума. Также материалы обещали передать в земельную инспекцию для принятия мер.

Спустя два месяца шлагбаум так и не был демонтирован.



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Комментарии ( 2 )

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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 11:39
Как они могут распоряжается придомовой территорией, и определять кому можно ставить машину, а кому нет. Это земля в их частной собственности?! разве это не нарушение закона?

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • elek
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:07
Теперь ждём объявление: "Сдадим место на парковке для работников АО «Каражанбасмунай» с 08:00 и до 20:00 включительно, по 50 тг. в час. Дубликат пульта--за ваш счёт.

Жители домов №33 и №34"
rofl rofl rofl
 
 

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