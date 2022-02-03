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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1490

Посещение открыто! Более 40 миллионов тенге выделено для обслуживания Скальной тропы в Актау

Каменную глыбу, которая едва не обрушилась вниз на Скальную тропу в январе, убрали. Акимат Актау готовится к заключению договора с компанией, которая займется обслуживанием пешеходной тропы на скалах в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе акимата.

Фото из архива lada.kz
В обслуживание тропы предусмотрена ежедневная проверка скал на наличие трещин, и оценка их характеристики с точки зрения безопасности, обслуживание камер видеонаблюдения и опор освещения.

- Кроме этого, содержание ступенек в надлежащем состоянии на Скальной тропе тоже войдет в обязанность подрядчика. В этом году камеры видеонаблюдения переданы на баланс полиции. За порядком они наблюдают. Договор будет заключен без конкурса, а напрямую, так как компания, имеющая необходимую лицензию, у нас одна. Они имеют опыт работы непосредственно со скалистой и горной местностью. Работали в Алматы. Альпинисты привлекаются из Павлодара и Алматы. Договор с ними будет заключен до 31 декабря текущего года. Сумма договора – 42 миллиона тенге. Сегодня скальная тропа открыта, – сообщили в акимате Актау.

Напомним, в январе скальную тропу закрыли из-за вероятности обвала камней. По данным чиновников, 18 января проблема была устранена.



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Комментарии ( 2 )

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Август (Посетители) Сегодня, 14:04
Нахождение на скальной тропе является опасным для жизни и здоровья. Если (не дай бог конечно) кому-нибудь на голову свалится - никто помогать, лечить и компенсировать этого вам не будет. Прежде чем идёте туда нужно это чётко понимать.
 
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  • синдбад
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:36
так вы там умудрились отдать места на стройку домов. вибрация от строительства не улучшает состояние скал! ПРЕКРАТИТЕ ЗАСТРАИВАТЬ БЕРЕГ!
надо всем неравнодушным людям уже письмо ИСК писать в генпрокуратуру. письмо Президенту. чтобы прекратили застройку берега. только прогулочная зона.
 
 

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