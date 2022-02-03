Посещение открыто! Более 40 миллионов тенге выделено для обслуживания Скальной тропы в Актау

Фото из архива lada.kz
В обслуживание тропы предусмотрена ежедневная проверка скал на наличие трещин, и оценка их характеристики с точки зрения безопасности, обслуживание камер видеонаблюдения и опор освещения.
- Кроме этого, содержание ступенек в надлежащем состоянии на Скальной тропе тоже войдет в обязанность подрядчика. В этом году камеры видеонаблюдения переданы на баланс полиции. За порядком они наблюдают. Договор будет заключен без конкурса, а напрямую, так как компания, имеющая необходимую лицензию, у нас одна. Они имеют опыт работы непосредственно со скалистой и горной местностью. Работали в Алматы. Альпинисты привлекаются из Павлодара и Алматы. Договор с ними будет заключен до 31 декабря текущего года. Сумма договора – 42 миллиона тенге. Сегодня скальная тропа открыта, – сообщили в акимате Актау.
Напомним, в январе скальную тропу закрыли из-за вероятности обвала камней. По данным чиновников, 18 января проблема была устранена.
- Кроме этого, содержание ступенек в надлежащем состоянии на Скальной тропе тоже войдет в обязанность подрядчика. В этом году камеры видеонаблюдения переданы на баланс полиции. За порядком они наблюдают. Договор будет заключен без конкурса, а напрямую, так как компания, имеющая необходимую лицензию, у нас одна. Они имеют опыт работы непосредственно со скалистой и горной местностью. Работали в Алматы. Альпинисты привлекаются из Павлодара и Алматы. Договор с ними будет заключен до 31 декабря текущего года. Сумма договора – 42 миллиона тенге. Сегодня скальная тропа открыта, – сообщили в акимате Актау.
Напомним, в январе скальную тропу закрыли из-за вероятности обвала камней. По данным чиновников, 18 января проблема была устранена.