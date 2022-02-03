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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 1317

В полиции начали досудебное расследование в отношении поджигателя букмекерской конторы из Бейнеу

Мужчину, совершившего поджог, задержали на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Скрин видео
Бейнеуский поджигатель дал признательные показания.

- Около 11:00 часов на пульт дежурного «102» отдела полиции Бейнеуского района поступил вызов о пожаре в здании игрового клуба. 36-летний мужчина дал признательные показания. Он также рассказал, что в мессенджере WhatsApp распространил видео, на котором видно, как он собирается поджечь игровой клуб «Loto». По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Напомним, мужчина поджёг букмекерскую контору в Бейнеу.



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