В полиции начали досудебное расследование в отношении поджигателя букмекерской конторы из Бейнеу

Скрин видео
Бейнеуский поджигатель дал признательные показания.
- Около 11:00 часов на пульт дежурного «102» отдела полиции Бейнеуского района поступил вызов о пожаре в здании игрового клуба. 36-летний мужчина дал признательные показания. Он также рассказал, что в мессенджере WhatsApp распространил видео, на котором видно, как он собирается поджечь игровой клуб «Loto». По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Напомним, мужчина поджёг букмекерскую контору в Бейнеу.
- Около 11:00 часов на пульт дежурного «102» отдела полиции Бейнеуского района поступил вызов о пожаре в здании игрового клуба. 36-летний мужчина дал признательные показания. Он также рассказал, что в мессенджере WhatsApp распространил видео, на котором видно, как он собирается поджечь игровой клуб «Loto». По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Напомним, мужчина поджёг букмекерскую контору в Бейнеу.
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