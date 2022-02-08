«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.37 KZT
  • €1 = 492.67 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 3870

Президент Казахстана прокомментировал требования трудовых коллективов в Мангистау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области внимательно изучить все требования, выдвигаемые протестующими рабочими. Об этом сообщает Sputnik.

Иллюстративное фото из открытых источников
Сегодня, 8 февраля, Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на акции протестов, которые проводят работники нескольких компаний в Мангистауской области.

- Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться, - отметил Президент на расширенном заседании правительства.

По словам Токаева, нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний.

- Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд «Самрук-Казына» должны тесно работать. Если нужно, надо опять отправить в Мангистаускую область специальную правительственную комиссию, - подчеркнул Глава государства.

Участвующий на заседании глава Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, в 2021 году в регионе произошло 97 протестных акций, 62 трудовых конфликта.

- Основная причина – различия в зарплатах работников дочерних организаций «КазМунайГаза» и частных подрядных компаний, - отметил Ногаев.

Ранее сообщалось, протесты продолжаются: работники двух предприятий в Мангистау установили палатки перед офисами организаций.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 14:11
tolk,Первым делом выжечь "калённым железом" тех, кто эти прокладки впихнул между Маэком и потребителем, а там скорее всего,эти корни уходят на верх...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
синдбад (Посетители) Сегодня, 14:04
Пинка под зад митингующим и пусть ищут другую работу,раз эта не устраивает и раз не способны на диалог.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Август (Посетители) Сегодня, 13:52
Токаев всё правильно говорит, лишь бы только всё это на словах и не осталось.

Но хотя бы в отличии от предыдущего не порет глупостей про благо от девальвации и про 500 тысяч среднего дохода. Можно уже это назвать хоть каким то сдвигом с места.

Рабочие профессии должны стать престижными в стране, иначе просто ничего не будет. Мечта молодёжи сегодня - стать менеджерами и бизнесменами, то есть не приносить не стране ни обществу никакой пользы. Простые истины, понятные не всем до сих пор.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • bekenova
  • Август
  • ak12
  • diger
  • Sportikus
  • Adai11
  • Ingul
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:05
Уберите ненужную прокладку между МАЭКом и потребителями,на эти средства поднимите работникам зарплату.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:00
Пошла руда...Зашевелились...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика