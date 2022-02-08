Президент Казахстана прокомментировал требования трудовых коллективов в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
Сегодня, 8 февраля, Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на акции протестов, которые проводят работники нескольких компаний в Мангистауской области.
- Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться, - отметил Президент на расширенном заседании правительства.
По словам Токаева, нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний.
- Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд «Самрук-Казына» должны тесно работать. Если нужно, надо опять отправить в Мангистаускую область специальную правительственную комиссию, - подчеркнул Глава государства.
Участвующий на заседании глава Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, в 2021 году в регионе произошло 97 протестных акций, 62 трудовых конфликта.
- Основная причина – различия в зарплатах работников дочерних организаций «КазМунайГаза» и частных подрядных компаний, - отметил Ногаев.
Ранее сообщалось, протесты продолжаются: работники двух предприятий в Мангистау установили палатки перед офисами организаций.
- Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться, - отметил Президент на расширенном заседании правительства.
По словам Токаева, нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний.
- Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд «Самрук-Казына» должны тесно работать. Если нужно, надо опять отправить в Мангистаускую область специальную правительственную комиссию, - подчеркнул Глава государства.
Участвующий на заседании глава Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, в 2021 году в регионе произошло 97 протестных акций, 62 трудовых конфликта.
- Основная причина – различия в зарплатах работников дочерних организаций «КазМунайГаза» и частных подрядных компаний, - отметил Ногаев.
Ранее сообщалось, протесты продолжаются: работники двух предприятий в Мангистау установили палатки перед офисами организаций.