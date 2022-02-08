Установленное на набережной Актау изваяние осетра временно убрали

Фото предоставил житель города
Сегодня, 8 февраля, жителей Актау удивило исчезновение архитектурного объекта «Осетр» на набережной.
В центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщили, что осетра убрали на время.
- Убрали временно, чтобы установить стойку под рыбу, - сообщили в ЦОК региона.
Напомним, на набережной Актау установили 13-метрового осетра.
В центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщили, что осетра убрали на время.
- Убрали временно, чтобы установить стойку под рыбу, - сообщили в ЦОК региона.
Напомним, на набережной Актау установили 13-метрового осетра.