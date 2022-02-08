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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:01

Просмотров: 1559

Аким Актау пообещал построить в 16 микрорайоне школу на 1200 мест

Аким города Нурдаулет Килыбай встретился с жителями 16 микрорайона и пообещал горожанам, что в конце 2022 года начнется строительство школы на 1200 мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иллюстрация к материалу
Сегодня, 8 февраля, аким Актау Нурдаулет Килыбай на встрече с жителями 16 микрорайона рассказал, что в настоящее время разработан проект по прокладке водопроводной, канализационной и тепловой сетей, проведению дорог и строительству средней школы на 1200 мест.

- В марте данные проекты будут направлены на экспертизу, начало строительных работ запланировано на третий квартал 2022 года. Школу построят на участке №15, около ТРК «Актау», - сказал аким города.

В городской администрации сообщили, что на основании жалоб жителей в суд будет направлено заявление о возврате земельного участка возле жилого комплекса «Несибе» в собственность государства.

Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.



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Комментарии ( 3 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 00:41
Цитата: Pluto
А еще кто-то верит россказням "Сивого мерина"

конечно? можно не верить. Но согласно кадастровой карте Казахстана, сзади ТРК Актау на участке 15 реально запланирована школа.
Можете сами проверить
Вот скриншот
https://i.yapx.ru/QiDnG.png

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • ak12
 Имярек (Посетители) Вчера, 23:47
За последние 5-ть лет Ёкимат и Ко
Чего только жителям города не обещал
И луну с неба достать и джигу заставить танцевать

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • tolk
  • ak12
 Pluto (Посетители) Вчера, 21:08
А еще кто-то верит россказням "Сивого мерина"
 
 

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