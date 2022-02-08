Аким Актау пообещал построить в 16 микрорайоне школу на 1200 мест

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Сегодня, 8 февраля, аким Актау Нурдаулет Килыбай на встрече с жителями 16 микрорайона рассказал, что в настоящее время разработан проект по прокладке водопроводной, канализационной и тепловой сетей, проведению дорог и строительству средней школы на 1200 мест.
- В марте данные проекты будут направлены на экспертизу, начало строительных работ запланировано на третий квартал 2022 года. Школу построят на участке №15, около ТРК «Актау», - сказал аким города.
В городской администрации сообщили, что на основании жалоб жителей в суд будет направлено заявление о возврате земельного участка возле жилого комплекса «Несибе» в собственность государства.
Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.
- В марте данные проекты будут направлены на экспертизу, начало строительных работ запланировано на третий квартал 2022 года. Школу построят на участке №15, около ТРК «Актау», - сказал аким города.
В городской администрации сообщили, что на основании жалоб жителей в суд будет направлено заявление о возврате земельного участка возле жилого комплекса «Несибе» в собственность государства.
Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.