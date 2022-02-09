Не поддаваться на провокации просит полиция Мангистау

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В полиции просят не принимать во внимание различные видеоролики и записи, которые выкладываются в социальных сетях, также не поддаваться на провокации, а ориентироваться на информацию государственных органов.
Напомним, в Актау в ночь с 8 на 9 февраля десятки женщин перекрыли дорогу напротив здания Мангистауского областного акимата.
- В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность. Транспортные средства передвигаются без ограничений в обычном порядке, - заверили в департаменте полиции региона.
Напомним, в Актау в ночь с 8 на 9 февраля десятки женщин перекрыли дорогу напротив здания Мангистауского областного акимата.
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