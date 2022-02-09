Причину ночного протеста женщин в Актау объяснили чиновники

- Ранее, эти женщины приходили в акимат и требовали приватизации арендного жилья, что не предусмотрено действующим законодательством. Заместителем акима области было предложено создать комиссию с участием представителей инициативной группы из числа женщин для изучения этого вопроса. На сегодняшний день прошло два заседания комиссии, - объяснили чиновники.

По информации чиновников, вчера, 8 февраля, группа женщин в количестве 30 человек из Жанаозен, которые ранее получили арендное жилье в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, написанного акиматом области в адрес министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.Вчера вечером группа женщин пришли в акимат и потребовали продолжения заседания комиссии. Не удовлетворившись полученным ответом, они перекрыли дорогу.Сотрудниками правоохранительных органов освободили проезжую часть, а женщинам было дано разъяснение о том, что их действия нарушают общественный порядок.напомним, видео конфликта сотрудника акимата Мангистау с женщинами появилось в Сети.