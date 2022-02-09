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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 4017

Причину ночного протеста женщин в Актау объяснили чиновники

По какой причине группа женщин перекрыла центральную дорогу, ответили в областном акимате.

Акимат Мангистау
По информации чиновников, вчера, 8 февраля, группа женщин в количестве 30 человек из Жанаозен, которые ранее получили арендное жилье в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, написанного акиматом области в адрес министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

- Ранее, эти женщины приходили в акимат и требовали приватизации арендного жилья, что не предусмотрено действующим законодательством. Заместителем акима области было предложено создать комиссию с участием представителей инициативной группы из числа женщин для изучения этого вопроса. На сегодняшний день прошло два заседания комиссии, - объяснили чиновники.


Вчера вечером группа женщин пришли в акимат и потребовали продолжения заседания комиссии. Не удовлетворившись полученным ответом, они перекрыли дорогу.

Сотрудниками правоохранительных органов освободили проезжую часть, а женщинам было дано разъяснение о том, что их действия нарушают общественный порядок.

напомним, видео конфликта сотрудника акимата Мангистау с женщинами появилось в Сети.




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Комментарии ( 10 )

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  • Гулнур
 Август (Посетители) Сегодня, 13:52
Цитата: mongoloid1971
И здесь мы натыкаемся на то, что сами люди уважают не человека, а именно должность


Уважение это то свойство, которое нужно заслужить. Само по себе уважение ни к кому не приходит, не по должности, ни по статусу, ни по положению. Вы можете поднять все проблемы города за последние пять лет (хотя бы), посмотреть какие из них решены. Можете сравнить как обстояли дела при том же Оспанове, к примеру, или ранее, при прежних управленцах... Какие в городе были мероприятия, при меньших бюджетах, все звёзды в Абае пели каждую неделю, люи собирались на площади, включали музыку. Помню и деревья поливали даже тогда, когда мы с вёдрами стояли сбоку дома за питьевой водой...Придомовые урны не были переполнены, как сейчас... Конечно и город был меньше, но так они там сидят на своих должностях именно для того что бы РЕШАТЬ проблемы, а ощущение такое что они их создают! Посмотрите фотографии города с 90-х годов, в начале 2000-х... Была в городе какая то атмосфера, своя уникальная. Сейчас всё какое то пластиковое, светодиодное, одноразовое. Сравните с тем, что было с тем что сейчас и подумайте ещё раз про уважение.

Да и вообще пора вводить такой тренд, когда аким города будет ЖИТЬ В ГОРОДЕ, ходить по улицам города, пользоваться сам его инфраструктурой, общественным транспортом...Вот серьёзно - раньше ведь так и было. Когда аким сидел на лавочке с местным директором ПКСК и что то обсуждали, есть фото этого до сих пор. Сегодня для них залы и рестораны - места встреч. Всё решается в стиле мафии.

Как минимум глава города должен быть избранным по голосованию и уже после - лично назначать на должность себе замов и начальников отделов, отвечать за их деятельность. А то для многих, как посмотрю, наш регион как батут наверх и не более того.
 
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  • синдбад
 mongoloid1971 (Посетители) Сегодня, 13:39
Pinochet,
И здесь мы натыкаемся на то, что сами люди уважают не человека, а именно должность и чем выше тем лучше, значит мол и полномочий много, а на законы и нормы наплевать
 
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  • mongoloid1971
  • синдбад
  • Empro
  • babe
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:30
Цитата: Ну Ну
Ну хотя должен был встретиться днем

а почему не Президент тогда?
там же написано встатье - создана комиссия с этими женщинами, уже два совещания проведено. будет необходимо участие акима, к примеру утвердить какое то решение комиссии, они могут это обсудить на встрече.
представьте, придет к акиму со своим вопросом руководитель детской поликлиники - детям надо срочно помочь, а аким бегает по всем дворам чтобы обсудить как дерьмо из колодца выкачать. утрирую конечно.

у нас каждый просто хочет. чтобы его пролблемами занимался лично директор/аким/президент и т.д.
 
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mongoloid1971 (Посетители) Сегодня, 13:08
как говорится, аппетит приходит во время еды
 
-2
  • синдбад
  • babe
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:46
Pinochet,
аким по их мнению должен по первому требованию каждого желающего среди ночи проснуться,
Ну хотя должен был встретиться днем
 
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  • Карусель
  • Pinochet
  • mika2030
  • petrovich
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:44
женщины приходили в акимат и требовали приватизации арендного жилья,

Затем задать это жилье кому то в аренду и уехать жить обратно в Узень
Как вариант

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • SerikBai
  • mongoloid1971
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  • Coffee
  • Pinochet
  • синдбад
  • babe
  • petrovich
 Empro (Посетители) Сегодня, 12:11
Нормально так, подарить квартиры, потому, что хочу.
Идите и живите в Узене.
 
-2
  • Август
  • tolk
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  • Tankushka
  • Empro
  • ЁмоЁ
  • mongoloid1971
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  • синдбад
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  • Вован
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:23
при всем негативном отношении к действующему акиму, необходимо понимать, что личные качества чиновника и государственная должность это разные вещи.
аким по их мнению должен по первому требованию каждого желающего среди ночи проснуться, бросить семью, приехать в любую назначенную точку и решать вопросы. ок. с кем? всю госслужбу тоже поднять? конечно, безусловно, ваши семьи вам важнее их, но завтра днем, когда тот же аким будет спать после ночной смены с вами, проблемы других горожан кто будет решать? вы что ли?
создать комиссию с участием представителей инициативной группы из числа женщин для изучения этого вопроса. На сегодняшний день прошло два заседания комиссии

сказано вроде - незаконно приватизировать арендное жилье.
или будем по ночам переписывать законы в угоды некоторых?
если есть вопросы по решениям комиссии, есть законные способы воздействия.
сейчас каждый пук на контроле у власти.
 
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 Август (Посетители) Сегодня, 11:04
Аким вроде как должен народу помогать и его поддерживать, но как он будет это делать, если даже не может выйти???

Почему мэр Лондона ездит на метро, а президент Португалии отдыхает с людьми на пляже и не боится никаких нападений или ещё чего то? Да потому что их уважают и ценят сами люди, а наших уважать мягко сказать не за что. Вот и боятся! Посылают молодых сотрудников, полицию тягают в охрану себе... Так вы ни с кем не договоритесь никогда. Зарплаты поднимать не хотите, вопросы решать не хотите, к народу выходить не хотите и с насиженных мест уходить тоже не хотите, зарплаты получаете свои, а за что - не понятно. За какую работу? То болеют, то в отпусках, то непонятно где. Сами же и создаёте провокации на самом деле.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 10:52
Почему среди женщин не нашли бородатых террористов и экстремистов.
 
 

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