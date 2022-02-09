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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

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Утверждён состав трудового арбитража по требованиям работников «МАЭК-Казатомпром»

Работа трудового арбитража начнётся 10 февраля, передаёт пресс-служба ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из архива Lada.kz
Председателем арбитража в коллективном обращении избран государственный инспектор труда Раушан Калиева. Трудовой арбитраж приступит к работе 10 февраля.

- Как известно, от имени работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» поступили предложения по повышению заработной платы на 100 процентов, назначению премий к государственным праздникам и другим вопросам улучшения условий труда. Заседание примирительной комиссии, созданной с участием работодателя, работников и членов профсоюза, не дало положительного результата, - отметили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».


Напомним, ранее руководство предприятия пообещало решить вопросы.



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