Утверждён состав трудового арбитража по требованиям работников «МАЭК-Казатомпром»

- Как известно, от имени работников ТОО «МАЭК-Казатомпром» поступили предложения по повышению заработной платы на 100 процентов, назначению премий к государственным праздникам и другим вопросам улучшения условий труда. Заседание примирительной комиссии, созданной с участием работодателя, работников и членов профсоюза, не дало положительного результата, - отметили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Председателем арбитража в коллективном обращении избран государственный инспектор труда Раушан Калиева. Трудовой арбитраж приступит к работе 10 февраля.Напомним, ранее руководство предприятия пообещало решить вопросы.